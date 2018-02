Kokoomuksen Heinonen: ”Jos me saisimme itse päättää, ei Suomeen maakuntahallintoa tehtäisi”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen sanoo sen ääneen vielä kerran: kokoomus on mukana tekemässä maakuntauudistusta vain, koska se on ehto puolueen haluaman sote-uudistuksen toteutumiselle. Heinonen kommentoi Uudelle Suomelle kokoomuksen sisältä tullutta päivän sote-ryöpsähdystä.

Heinonen jakoi sosiaalisessa mediassa puoluetoverinsa, kansanedustaja Elina Lepomäen sanomaa, joka kuuluu tiivistettynä näin: hallituksen sote-uudistus, valinnanvapauslaki ja maakuntauudistus tulisi kaataa. Heinonen huomauttaa kuitenkin jakaneensa myös puheenjohtaja Petteri Orpon vastauksen Lepomäen ”yksityisajatteluun”.

Heinonen hyväksyy keskustelun käymisen, mutta vahvistaa kysyttäessä olevansa itse hallituksen linjoilla eli sote- ja maakuntauudistuksen tukija – ainakin äänestysnappia painettaessa.

– Sanotaan niin, että olen sote-uudistuksen tukija, ja jotta me saadaan sote-uudistus [toteutettua] hyvänä, meidän on hyväksyttävä myös ei-niin-hyvä maakuntauudistus, kansanedustaja sanoo.

Heinonen arvelee, että kokoomuslaiset yleisesti eivät ole erityisen ”intomielisiä” keskustan vaatiman maakuntauudistuksen suhteen.

– Jos me itse saisimme päättää, niin ei Suomeen varmaan maakuntahallintoa tehtäisi, ei sellaista tarvittaisi. Mutta se on keino saada välttämätön sote toteutettua, Heinonen muotoilee.

Aivan täysin Heinonen ei maakuntamalliakaan tyrmää. Hän huomauttaa, että edellinen hallitus pyrki saamaan sote-uudistuksen aikaan kuntapohjaisella mallilla, mutta sekin kaatui perustuslaillisiin ongelmiin. Myöskään kuntayhtymät eivät ole auttaneet.

– Jos ei tämäkään toteutuisi, niin mikä se malli sitten on? Sen jälkeen ei ole käytännössä jäljellä kuin valtio toimijana, joka se voisi olla.

Elina Lepomäen näkemys on, että sote-uudistus, joka nyt tällä keinoin saadaan, ei ole hyvä eikä vastaa asetettuja tavoitteita. Lisäksi hän hahmottelee kokoomuslaista kauhukuvaa, jossa valinnanvapaus kaatuu EU-lainsäädäntöön ja EU-oikeuteen, ja jäljelle jää vain keskustan maakuntamalli, hallintorakenne, ”josta on enemmän haittaa kuin hyötyä”.

– En itse usko siihen kehityskulkuun, mitä hän kuvaa. Mutta ei kukaan tietysti voi tällä hetkellä varmaksi sanoa, mikä on tulevaisuus, Heinonen kommentoi.

Heinonen lisää, että hän ei usko itsekään siihen, että sotesta tai edes maakuntahallinnosta ”tulisi valmis tässä ensimmäisellä kerralla”. Molemmat uudistukset tulevat vaatimaan muokkaamista, kansanedustaja arvioi.

Heinonen ei usko myöskään Lepomäen pessimismiin valitun sote-palveluiden valinnanvapausmallin suhteen. Lepomäki ennustaa, että malli johtaa markkinoiden keskittymiseen suurille sote-yrityksille ja sulkee pienemmät yritykset pois kilpailusta.

– Uskon, että uusi sote tulee tarjoamaan nimenomaan myös pienemmille toimijoille hyviä mahdollisuuksia. En jaa sitä huolta.

Heinonen on vakuuttunut siitä, että kokoomus pitää Lepomäen viime hetken kapinoinnista huolimatta rivinsä suorina ja eduskuntaryhmä tukee hallituksen esityksiä. Lepomäki on ilmoittanut äänestävänsä hallituksen sote-esityksiä vastaan niiden tullessa eduskuntaan. Lisäksi spekulaatioissa on ollut esillä ainakin Hjallis Harkimon nimi. Hallituksella on niukka 105 edustajan enemmistö eduskunnassa.

– Tällaisia yksinpelaajia voi olla, mutta en usko, että montaa, Heinonen sanoo.