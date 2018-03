Jan Vapaavuori tukee Lepomäen sote-kapinaa: ”Minulla on kaikki syy olettaa, että hän on oikeassa”

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) antaa tukensa kansanedustaja Elina Lepomäelle (kok.), joka on revennyt hallituspuolue kokoomuksen riveistä vastustamaan sote- ja maakuntauudistusta.

Lepomäki yllätti eilen keskiviikkona kovasanaisella ulostulollaan, jossa hän ilmoitti, että ”on aika kaataa sote ja maakuntauudistus”. Tämän jälkeen on arvuuteltu, kuinka suuresta kapinasta on kyse. Puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) kommentoi Iltalehdelle yllättyneensä ulostulosta ja kielsi, että puolueessa olisi käynnissä laajempi kapina.

Kyseistä uudistusta jo aiemmin kovin sanoin arvostellut Helsingin pormestari Vapaavuori antaa nyt Lepomäelle tukensa Twitterissä. Hänen mukaansa myös valtiovarainministeriön (VM) kannattaisi huomioida Lepomäen pointit.

–Lepomäen perusteltua sote-kannanottoa kannattaa lukea huolella myös VMssä. Vieläkö kehdataan virkavastuulla väittää, että uudistus pienentäisi kestävyysvajetta? Veikkaan, että Lepomäki saa lähipäivinä pyyhkeitä, mutta hänen pääargumenttejaan ei kukaan tule kumoamaan, Vapaavuori twiittaa.

–Olennaista on: entä jos Lepomäki onkin oikeassa. Minulla on kaikki syy olettaa, että kyllä on.

Myös Lepomäki oli ehdolla kokoomuksen puheenjohtajaksi, kun Orpo valittiin tehtävään Lappeenrannan puoluekokouksessa 2016.

