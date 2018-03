Japanin ”väestöongelma” pysäytti kirjailijan – ”Outo huoli, ylikansoitus maapallon isoin ongelma”

Ylikansoitus on maapallon suurin ongelma, kirjoittaa blogissaan kirjailija ja filosofian opettaja Arno Kotro. Siksi hän kummasteleekin, miksi eri maissa ollaan huolissaan väestönlaskusta. Viimeksi hänet pysäytti ajatuksen äärelle Ylen pääuutislähetyksen raportti Japanin väestöongelmasta.

–Koko uutinen rakentui sen ajatuksen varaan, että syntyvyys pitää saada kasvuun, väestö uhkaa vähetä. Kriisitietoisuutta nostateltiin kertomalla, että ”toissa vuonna väkiluku kutistui kolmannesmiljoonalla”, Kotro kertoo.

–Japani on pinta-alaltaan vain hiukan Suomea isompi ja asukkaita on melkein 130 miljoonaa, asukastiheys on 335 asukasta neliökilometrillä. Ekologisesti katsoen se on karmea luku.

Kotro kertoo, että ajatus väestönkasvun turvaamisesta ja huolestuneisuus syntyvyydestä on kummastuttanut häntä aina kouluikäisestä saakka. Hän arvioi, että maapallon väkiluvun saattaminen lasku-uralle olisi mitä hienointa, jos ”haluamme saada Homo sapiensin ympäristösuhteen kuntoon”.

–Huoli [väestönkasvusta] on outo, koska liian suuri ihmispopulaatio on maapallon isoin ongelma. Oikeastaan se on kaikkien ympäristöongelmien juurisyy. Poikkeuksia on, mutta yleisesti ottaen yhtälö on yksinkertainen: mitä pienempi väestö, sitä helpompi on pitää ympäristön kuormitus hallinnassa – ja päinvastoin, Kotro toteaa.