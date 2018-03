Uusi ilmiö rehottaa: Työmatkat syöksevät suomalaisiakin alle köyhyysrajan

Moni suomalainen kokee liikenneköyhyyttä, kun työmatkan kustannukset pudottavat käytettävissä olevat tulot alle virallisen köyhyysrajan.

EU:n köyhyysrajamääritelmän mukaan ihmistä tai kotitaloutta pidetään köyhänä, jos hänen tai kotitalouden nettotulot ovat alle 60 prosenttia keskimmäisen eli mediaanitulonsaajan nettotuloista.

Liikenneköyhyyttä tutkineen apulaisprofessori Heikki Liimataisen mukaan tällaisia ihmisiä löytyy Suomesta varmasti. Hän ei kuitenkaan osaa vielä kertoa, kuinka monta.

–Tietoa ei vielä ole enkä viitsi sitä arvioida, mutta selvitämme asiaa ja tietoa pitäisi löytyä vielä tämän vuoden puolella, hän sanoo.

Liimatainen on julkaissut kollegoidensa tutkija Hanne Tiikkajan ja lehtori Markus Pölläsen kanssa pari viikkoa sitten esiselvityksen liikenneköyhyydestä ja jatkaa ilmiön tarkempaa tutkimista Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.

Liikenneköyhyys on siinä mielessä uusi ilmiö, että esiselvityksen mukaan sitä ei ole Suomessa aiemmin tutkittu. Itse ilmiö on kuitenkin laaja.

Ihminen kärsii liikenneköyhyydestä, jos tarjolla ei ole päivittäin yhtäkään liikennevälinettä tai jos julkisella liikenteellä ei pääse niihin kohteisiin, joissa henkilö voi tyydyttää päivittäiset tarpeensa ylläpitääkseen kohtuullisen elämänlaadun.

Liikenneköyhyydestä on kyse myös, jos pakollisten viikoittaisten liikennekustannusten jälkeen kotitalouden tulot putoavat alle virallisen köyhyysrajan, tai jos henkilön on käytettävä ylenmääräisesti aikaa liikkumiseen tai jos olemassa oleva liikenneympäristö on vaarallinen, turvaton tai epäterveellinen liikkujalle.

Jos yksikin näistä tekijöistä osuu kohdalle, voi sanoa olevansa liikenneköyhä.

Liikenneköyhyydelle alttiita ryhmiä ovat pienituloiset kotitaloudet, moottoriajoneuvottomat kotitaloudet, vähemmistökotitaloudet sekä maahanmuuttajat.

Myös henkilöt, jotka ovat liian nuoria tai vanhoja ajamaan autoa tai henkilöt, joilla on fyysisiä tai kognitiivisia rajoitteita saattavat kärsiä liikenneköyhyydestä.

Suurissa kaupungeissa liikenneköyhyyttä aiheuttaa usein joukkoliikennepalvelujen heikko saatavuus ja palvelutaso. Syrjäseuduilla suurin liikenneköyhyysriski on oman auton puute.

Esiselvityksen mukaan liikenneköyhyyttä voidaan torjua esimerkiksi erilaisin julkisen liikenteen tukitoimin, kuten ostopalvelulla tai koulumatkatuella.

Lähde: Talouselämä