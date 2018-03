Juha Sipilä: ”Nimilistoja käydään läpi – hallituksen enemmistö on niukka”

Kokoomusedustajan irtiotto pakottaa hallituspuolueet pitämään tarkkaa kirjaa kansanedustajiensa ja ministereidensä menemisistä. Asian vahvisti torstaina pääministeri Juha Sipilä (kesk.) mediatapaamisessaan, Talouselämä kertoo.

Keskustan puheenjohtaja Sipilän mukaan hallitusryhmät käyvät läpi kansanedustajien nimilistoja varmistaakseen, että tärkeät hankkeet saadaan eduskunnassa hyväksyttyä. Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki irtautui keskiviikkona hallituksen sote- ja maakuntauudistuksesta, joten hallituksen 105 edustajan heikko enemmistö pienentyi yhdellä.

– Kyllä sitä varmistusta täytyy tehdä, koska kyllähän tämä meidän enemmistömme on sen verran niukka. Nimilistoja käydään läpi, jotta tiedetään kuka on missäkin, ja pitääkö ministerin matka keskeyttää sen takia että ollaan äänestyksessä, Sipilä sanoi torstaina.

Sipilä kertoi, että nimilistat tarkistetaan jo perjantain luottamuslauseäänestystä varten.

– Totta kai eduskuntaryhmien johdon tehtävä on varmistaa, että siellä on hallituspuolueista tarpeeksi porukkaa paikalla. Jokainen ryhmä tekee sen omalta osaltaan. Pidän itse huolen keskustan listasta, ja se on sataprosenttinen, Sipilä sanoi Politiikan toimittajien lounaalla.

Kokoomusjohto on kuvannut Lepomäen ulostuloa yksityisajatteluksi.

