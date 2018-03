Pienituloisista joka kolmas on nuori – Jäävät rajasta kauemmaksi kuin muut

Pienituloisista noin joka kolmas on nuoria aikuisia, kertoo Tilastokeskus. 18–34-vuotiaiden osuus pienituloisista on kasvanut viime vuosina selvästi. Kun vuonna 2006 heidän osuus kaikista pienituloisista oli noin neljännes, oli vuonna 2016 osuus noussut noin kolmasosaan.

Suomalaisista juuri nuoret aikuiset kohtaavat pienituloisuutta eniten. Heistä 58 prosenttia on opiskelijoita. Toiseksi suurin ikäryhmä on yli 65-vuotiaat, joista hieman runsas viidennes oli pienituloisia vuonna 2016. Osuus on kuitenkin ollut laskussa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tilastokeskus huomauttaa, että 65 vuotta täyttäneet pienituloiset ovat usein kuitenkin vahvemmassa asemassa kuin nuoret pienituloiset.

Pienituloisuuden rajana tuloja, jotka jäävät alle 60 prosentin kansallisesta mediaanitulosta. Yle 65-vuotiaat ovat usein pienituloisuuden rajan tuntumassa, eli heidän tulonsa ovat usein 50–59 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Nuoret ovat taas keskimäärin kauempana pienituloisuusrajasta kuin muut ikäryhmät.

Suomessa oli vuonna 2016 kaikkiaan 623 000 pienituloista. He ovat Tilastokeskuksen mukaan aiempaa useammin opiskelijoita, työttömiä ja muita ei-työllisiä, sillä erityisesti vuoden 2010 jälkeen heidän osuutensa pienituloisista on kasvanut ja työllisten ja eläkeläisten osuus on vähentynyt.