Nyt avautuu sote-kapinallinen Lepomäki: ”Olen pahoitellut - Asetin kokoomuslaiset hankalaan paikkaan”

Kansanedustaja Elina Lepomäki perustelee uudessa blogissaan, miksi hän järjesti keskiviikkona oman tiedotustilaisuutensa eduskunnassa ja ilmoitti vastustavansa hallituksen sote-ratkaisua. Kirjoituksessaan hän pahoittelee hankalaa tilannetta puoluetovereilleen.

Lepomäen ilmoitus käynnisti keskustelua siitä, onko toiseksi suurin hallituspuolue kokoomus yhä maakunta- ja valinnanvapausuudistusten takana.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) katsoo, että sote on hallitukselle kohtalonkysymys – jos se kaatuu kesäkuun äänestyksessä, kaatuu hallituskin. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo vakuuttaa, että puolue on yhä ratkaisun takana. Muita kokoomuslaisia ei ole ilmoittautunut Lepomäen linjalle.

Sen sijaan Lepomäen ilmoitus on herättänyt kokoomuksessa hämmennystä.

–Olen pahoitellut aiheesta syntynyttä hankalaa tilannetta eduskuntaryhmän kollegoilleni. Olen toiminut asiassa itsenäisesti, kannan siitä vastuun ja annan tukeni kokoomuksen ministeriryhmälle ja johdolle. Ymmärrän myös sen, että kollegat eivät ymmärrä, miksi asetin heidät hankalaan tilanteeseen. Tänään on luottamuslauseäänestys eduskunnassa ja äänestän hallituksen luottamuksen puolesta, Lepomäki kirjoittaa.

Kirjoituksessaan kansanedustaja myös kummastelee näkemyksiä, joiden mukaan hän heittäytyisi hankalaksi vasta nyt, kun valinnanvapauslait ja koko sote ovat vihdoin etenemässä kohti maaliviivaa. Väitteet eivät pidä paikkaansa, Lepomäki toteaa.

–Esimerkiksi Osmo Soininvaara on useasti blogeissaan viitannut sote-näkemyksiini. Jotenkin hän on saanut ne selville, vaikkei hän istu kokoomuksen ryhmäkokouksissa, kansanedustaja kirjoittaa ja kertoo yhä jatkavansa keskustelua.

Aiemmassa kirjoituksessaan kokoomuksen kansanedustaja kävi perusteellisesti läpi, miksi hän ei sote-uudistusta kannata. Lepomäen mukaan malli ei ole tuota sille asetettuja tavoitteita: säästöjä ei tule ja koko valinnanvapausmallin yllä on epäselvän EU-oikeustilan langettama varjo.

–Eduskunta joutuu arvioimaan kokonaisuutta uudessa tilanteessa, jossa valinnanvapauden tosiasiallinen toteutuminen ei ole välttämättä riippuvainen siitä, hyväksyykö eduskunta lain, Lepomäki toteaa.

Lepomäki muistuttaa, että sote-kompromississa kyse on lehmänkaupasta, jossa kokoomus on hyväksymässä keskustan ajaman mutta sille epämieluisan maakuntamallin vastineeksi valinnanvapaudesta, joka on taas keskustalle hankala.

–Mitä tulee kompromisseihin – koko elämä on kompromisseja ja erityisesti politiikka koalitiohallituksessa on sitä. Kompromissi tarkoittaa kuitenkin määritelmällisesti sitä, että annetaan jotain, jotta saadaan jotain. Jos annetaan, muttei saada, sille on suomeksi yksi sana: tappio.