Ärähdys Juha Sipilän uhkaukseen uusista vaaleista: ”Pääministeri oikaisee perustuslakia”

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kaatumispuheita toppuutellaan niin oppositiosta kuin kokoomuksen sisältä. Sipilä totesi eilen torstaina, että hallitus kaatuu, jos sote-uudistus kaatuu, jolloin pidettäisiin uudet vaalit.

Taustalla on kohu, joka on noussut kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) irtiotosta. Hän ilmoitti keskiviikkona, että nyt on ”aika kaataa sote ja maakuntauudistus”. Lue lisää: Kova avaus kokoomuksen sisältä: ”Aika kaataa sote ja maakuntauudistus”

Lepomäki yllätti ulostulollaan sekä kokoomuksen että hallituskumppanit. Sipilä sanoi politiikan toimittajille Kesärannassa, että soten kaatuminen johtaisi uusiin vaaleihin ja korosti, että kyse on B-suunnitelmasta, kun A-vaihtoehto on saada sote-uudistus läpi.

Lepomäen kapinalle tukensa antanut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) toppuutteli puheita Twitterissä.

–Ei hallituksen kaatua tarvitse, riittää että maakuntauudistus kuopataan. Hallituksen kaatumisella uhkailu sinänsä vanha keino runtata kansanedustajat äänestämään näkemystensä vastaisesti, Vapaavuori twiittasi.

Hän myös asemoi itsensä tarkasti vain maakuntauudistuksen vastustajaksi.

–Käyn vain ja ainoastaan yhtä kampanjaa: kampanjaa maakuntauudistusta vastaan.

Pääoppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma huomautti pääministerille, että asiassa ei voi sivuuttaa perustuslakia. Hän huomauttaa Twitterissä, että jos pääministeri jättää eronpyynnön, katsotaan ensin, syntyykö uudelta pohjalta hallitusta.

–Pääministeri Sipilä oikaisee perustuslakia ja puhuu uusista vaaleista. Päätös eduskunnan hajottamisesta kuuluu kuitenkin presidentille. Jos hallitus hajoaa, ensin katsotaan, syntyykö istuvasta eduskunnasta uutta hallitusta. Eduskuntaryhmillä on tässä oma roolinsa, Heinäluoma twiittasi.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Sipilän uhkausta eduskunnassa eilen torstaina, kertoo muun muassa Demokraatti. Orpo ei suostunut pohtimaan uusien vaalien mahdollisuutta ja korosti, että sote-uudistus pitää viedä maaliin. Orpon mukaan kaikkien on nieltävä joitakin kompromisseja.

Kokoomusjohto on kaiken aikaa kuvannut Lepomäen ulostuloa yksityisajatteluksi. Orpon mukaan kokoomusta johdetaan puoluetoimistolta ja eduskuntaryhmästä.

– En vielä alkaisi lämmittelemään lentokoneen moottoreita, Orpo heitti Demokraatin mukaan vastauksena lentotaitoisen Sipilän uhkaukseen.

– Jan Vapaavuorella ei ole mitään asemaa kokoomuksen keskeisissä päätöksentekoelimissä. Hän on Helsingin pormestari, ja hän toimii siitä näkökulmasta, ja hänellä on siihen täysi oikeus.

