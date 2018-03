Juuri nyt: Kirkon selvitys Teemu Laajasalosta valmistui – kaksi ostoa rikkoi sääntöjä

Helsingin seurakuntayhtymän teettämä ulkopuolinen selvitys seurakunnan rahankäytöstä on valmistunut. Nykyinen Helsingin piispa, entinen Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo saa muutamaa poikkeuksellista ostoa lukuun ottamatta melko lailla puhtaat paperit selvittäjiltä.

Laajasalo joutui toimittamaan lisäselvityksiä noin 3000 euron kulujen osalta, koska hänen kuittikirjanpitonsa on ollut hunningolla. Kuitenkin selvittäjä katsoo Laajasalon toimittamat selvitykset riittäviksi. Sadoista luottokorttiostoista kahden katsottiin rikkoneen seurakuntayhtymän säännöksiä.

– Laajasalon luottokortti- ja matkalaskut käytiin läpi vuodilta 2013–2017. Luottokorttiostoja oli tuolla jaksolla yhteensä 351. Kolmelta viime vuodelta kuitteja oli poikkeuksellisen paljon hukassa. Kahdessa majoituksessa kustannus oli ollut liian korkea, kertoo seurakunnan tarkastustoimikunnan puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Pertti Sundberg tiedotteessa.

– Tarkastuksessa ei ole näitä kahta tapahtumaa lukuun ottamatta todettu poikkeuksellisia ostoja, ja tarkastuksen mukaan selvitykset ovat riittävät ja asianmukaiset, hän jatkaa.

Poikkeukselliset ostot olivat yksi liian kallis yöpyminen Savonlinnassa ja yksi liian kallis hytti laivalla. Selvityksen tehnyt MAURA Audit Oy pyysi Laajasalolta tarkastukseen vuosien 2013–2016 osalta lisäselvityksiä yhteensä noin 3090 euron ostoista. Osittain lisäselvitykset oli toimitettu jo aikaisemmin seurakuntayhtymälle.

– Haastattelun yhteydessä 27.2.2018 olemme saaneet lisäselvityksiä yksittäisten, euromääräisesti merkittävimpien maksujen osalta. Olemme todenneet Teemu Laajasalon osalta yksittäisiä kuluja, joiden osalta ei mielestämme ole noudatettu esimerkiksi Matkustussäännön määräyksiä. Näitä ovat majoituskustannukset (2 kpl), selvityksessä kerrotaan.

Raportin mukaan "keskeinen puute Teemu Laajasalon osalta luottokorttilaskujen tilityksissä on kolmansien osapuolien antamien kuittien puuttuminen".

– Näihin kuittipuutteisiin liittyen Teemu Laajasalo on aikaisemmin toimittanut kirjanpitoon eri ajankohtina muistiotosittein selvityksiä. Lisäksi hän on toimittanut tarkastukseemme selvityksiä eri ostoista. Tarkastuksessa emme ole edellä mainittuja kahta tapahtumaa lukuun ottamatta todenneet poikkeuksellisia ostoja. Mielestämme saadut selvitykset ovat riittävät ja asianmukaiset, selvittäjä katsoo.

Selvitysyhtiö toteaa kuitenkin, että "viime kädessä selvityksien riittävyyden arvioi kaikissa tapauksissa työnantaja".

MAURA haastatteli Teemu Laajasaloa erikseen vielä hänen lähettämiensä lisäselvitysten jälkeen.

Tausta: Hiippakuntavaltuuston jäsenet irtautuivat Laajasalo-selvityksen aloittaneen puheenjohtajan kannoista

Jo aiemmin Helsingin hiippakuntavaltuuston jäsenten enemmistö irtisanoutui valtuuston puheenjohtajan Johanna Korhosen toiminnasta Helsingin piispan Teemu Laajasalon tapauksessa. Juuri Korhonen nosti esiin epäselvyydet piispan rahankäytössä ja vaati selvitystä asiaan. Hiippakuntavaltuuston lausuman mukaan asian saaman julkisuuden takia on tehty hätäisiä johtopäätöksiä.

Laajasalo on itse todennut tehneensä virheitä luottokorttikuittiensa säilytyksen ja selvittämisen sekä toisaalta tiettyjen majoituspaikkojensa tason suhteen. Hän on ilmoittanut palauttavansa liialliseksi katsomiaan majoituskuluja. Hänen tapaukseensa liittyen on selvityksiä vireillä sekä seurakunnassa että poliisissa, johon asiasta on tehty tutkintapyyntö.

