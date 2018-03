Keskustan Kaikkonen haastaa Jan Vapaavuoren: ”Haluatteko todella että rapautuminen jatkuu tässä maassa?”

Pääministeripuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ihmettelee ”veneenkeikuttajien” tapaa pelata poliittista peliä sote-palveluiden uudistamisen kustannuksella.

Kaikkosen mielestä sote-palvelut ja niiden uudistaminen ovat ”liian iso asia pelin politiikkaan”. Tätä peliä on hänen mielestään pelattu viime aikoina ”eri puolilta Helsingin kaupungintaloa myöten”. Tällä Kaikkonen viittaa maakuntauudistusta julkisesti vastustavaan Helsingin pormestariin Jan Vapaavuoreen (kok.), vaikka ei mainitse tätä nimeltä. Vapaavuori myös antoi julkisen tukensa kokoomuslaiselle sote-irtautujalle, Elina Lepomäelle.

– Jokainen kuitenkin tietysti päättää viime kädessä itse, miten politiikassa toimii. Veneenkeikuttajilta on silti korkea aika vakavasti kysyä, haluavatko he todella, että sosiaali- ja terveyspalvelujen rapautuminen tässä maassa jatkuu? Haluavatko he todella, että tulevaisuudessa suomalaisten lääkäriin pääsy on lompakon paksuudesta tai postinumerosta kiinni? Kaikkonen kyselee soten vastustajilta.

– Tämä kehitys ja sen mukana sosiaali- ja terveyspalvelujen hallitsematon yksityistäminen jatkuu, ellei mitään tehdä. Keskustalle tämä ei ole vaihtoehto.

Kaikkosen mukaan myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut tukensa sille, että maakunnat hoitavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluille tarvitaan yksittäisiä kuntia leveämmät hartiat, Kaikkonen sanoo.

– On muistettava, että sadat ja tuhannet ihmiset ovat jo pitkään valmistelleet uudistusta maakunnissa. Tästä käytännön työstä riippuu uudistuksen onnistuminen. Maakuntien eri puolueita edustavat päättäjät ja sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaiset eivät tässä tilanteessa tarvitse tietoista epävarmuuden lietsomista ja maton vetämistä jalkojen alta, Kaikkonen syyttää.

Kaikkosen mukaan on ihmisten harhaanjohtamista väittää, että nyt valmistellun ratkaisun tilalle voitaisiin kuin tyhjästä taikoa uusi.

– Päinvastoin, uudistus siirtyisi tällöin taas vuosia ja vuosia eteenpäin, hän sanoo.

– Mikä puolue tai poliitikko voi katsoa tavallista äänestäjää enää pystypäin silmiin, jos pian kymmenen vuoden ajan valmisteltu uudistus – ja jossa valmistelussa kaikki puolueet ovat olleet mukana – taas palaisi lähtöruutuun?

Kaikkosen mukaan keskusta ei ole väittänyt, että uudistuksesta tulisi kerralla täydellinen.

– Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen jatkuu taatusti myös tulevina vuosina riippumatta siitä, mitkä puolueet hallituksessa kulloinkin ovat.

LUE MYÖS:

Nyt tulee kovaa tekstiä kokoomuksen sisältä: ”Aika kaataa sote ja maakuntauudistus”

Juha Sipilä: Jos sote kaatuu, Plan B on uudet vaalit

Näkökulma: Sipilä vahvistui Lepomäen pommista