Johanna Korhonen: Teemu Laajasalo rikkoi ohjeita ja sääntöjä – avoimia kysymyksiä jäljellä

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen ei vielä katso Helsingin piispan Teemu Laajasalon talousselvittelyä loppuun käsitellyksi asiaksi.

Helsingin seurakuntayhtymän teettämä ulkopuolinen selvitys Laajasalon luottokortinkäytöstä ja matkakuluista julkaistiin tänään. Selvitysyhtiön mukaan Laajasalon luottokorttikuluista löytyi lisäselvitysten jälkeen vain kaksi tapahtumaa, jotka olivat poikkeuksellisia ja moitittavia, joskin hänen todettiin hävittäneen poikkeuksellisen määrän kuittejaan.

Johanna Korhonen huomauttaa Uudelle Suomelle, että Laajasalon jälkikäteen toimittamat selvitykset eivät poista sitä seikkaa, että hän ei alun perin niitä toimittanut. Kotimaa24-sivuston blogissaan Korhonen summaa selvityksen vahvistaneen, että Laajasalo ei kirkkoherrana toimiessaan ole noudattanut seurakuntayhtymän ohjeita.

- Maura Audit toteaa Laajasalon rikkoneen matkustusohjesääntöä: hän on valinnut kaksi kertaa ohjesäännön vastaisesti liian kalliin hotellin. Hän on myös laskuttanut päivärahaa seitsemältä vuorokaudelta, vaikka matka-aika Israeliin oli vajaat neljä vuorokautta, Korhonen kirjoittaa.

– Raportin mukaan Laajasalo ei ole noudattanut luottokorttiohjetta eli raportoinut korttimenoja asianmukaisesti ja ajallaan. ”Keskeinen puute Teemu Laajasalon osalta luottokorttilaskujen tilityksissä on - - kuittien puuttuminen”, Korhonen siteeraa.

Korhosen mukaan seuraavaksi on syytä tarkistaa, miten Laajasalo on nyt selittänyt kulunsa, joista ei kuitteja ole löytynyt ainakaan alun perin.

–Laajasalo on nyt, Maura Auditin pyynnöstä, toimittanut lisäselvityksiä puuttuvien kuittien ja selitteiden osalta. Maura Audit ilmoittaa, että se ei ole varmentanut näiden lisäselvitysten paikkansapitävyyttä esimerkiksi kolmannelta osapuolelta. Yhtiö tähdentää, että ”viime kädessä selvityksien riittävyyden arvioi kaikissa tapauksissa työnantaja”, Korhonen kirjoittaa.

– Jotta saisin vastaukset kysymyksiini, onkin erinomaista, että Maura Auditin työn ansiosta saadaan tietää, millaisia lisäselvityksiä Laajasalo on puuttuvista kuiteista ja kulutositteista nyt toimittanut. On myös ratkaistava, miten on mahdollista arvioida näiden jälkikäteen annettujen selitysten paikkansapitävyyttä, kun yhtiö ei ole sitä tehnyt.

Korhonen huomauttaa lisäksi, että hänen Laajasalolle osoittamansa kysymyslistan kaikki kysymykset eivät kuuluneet seurakunnan teettämän selvityksen piiriin. Näissä kysymyksissä on pohdittu muun muassa Laajasalon yrityksen velkojen mahdollista vaikutusta tämän työskentelyyn piispana.

Teemu Laajasalo puolestaan on kommentoinut selvityksen tuloksia muun muassa Ylelle. Hän pohtii, onko hänen taloudenpitoonsa osoitettu mediahuomio ollut kohtuullista.

– Jos nyt suhteuttaa sen lopputulokseen, jossa todetaan, että siellä on vain kaksi virhettä, niin voi tietenkin kysyä, olivatko ne muutama sata juttua ihan kohtuullinen kokemus? Laajasalo kysyy Ylen mukaan.

