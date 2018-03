Li Andersson lyttää soten Ylellä: ”Aivan käsittämätöntä, että hallitus, jolla on näin heikko kannatus, ajaa tätä”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson listasi sote-uudistuksen heikkouksia Ylen Ykkösaamussa lauantaina. Hänen mukaansa kokoomuksen kansanedustajan Elina Lepomäen ulostulo kertoo esityksen heikkoudesta.

Lepomäki ilmoitti keskiviikkona vastustavansa hallituksen sote-ratkaisua.

Lue lisää: Nyt avautuu sote-kapinallinen Lepomäki: ”Olen pahoitellut - Asetin kokoomuslaiset hankalaan paikkaan”

-Se kertoo tämän nyt esitetyn mallin heikkoudesta. On aivan käsittämätöntä, että hallitus, jolla on näin heikko kannatus eduskunnassa pyrkii ajamaan läpi uudistusta, jolla on näin heikot mahdollisuudet onnistua. Sote-uudistus tarvitaan, mutta se pitää rakentaa julkislähtöisesti, Andersson kommentoi.

Hän arvostelee sote-esitystä muun muassa sen kalleudesta ja varoittaa yksityisistä monopoleista.

– Hallituksen esityksellä saadaan sote-järjestelmä, joka maksaa 1-3 miljardia enemmän kuin nykyinen ilman että se toteuttaa mitään sotelle asetettuja tavoitteita. Jos markkinat avataan terveydenhuollossa, markkinat keskittyvät neljän vahvan terveysfirman ympärille. On vaara että syntyy yksityisiä monopoleja, hän sanoi.

– Jos sote-kustannukset kasvavat kolmella miljardilla, eivät ne sote-yritykset sitä maksa, vaan me veronmaksajat, Andersson jatkoi.

Lue myös:

Ärähdys Juha Sipilän uhkaukseen uusista vaaleista: ”Pääministeri oikaisee perustuslakia”

Suomen Yrittäjät vastaa Elina Lepomäelle: ”Skenaario vaikuttaa kummalliselta”