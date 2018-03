RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson vaatii suunnanmuutosta hallituksen turvapaikkapolitiikkaan.

–Humanitäärinen suojelu pitää palauttaa oleskeluluvan saamisen perusteeksi, jonka nykyinen hallitus poisti. Parannetaan turvapaikkaprosessia niin, että turvapaikanhakijoiden oikeus oikeusavustajaan heti prosessin alussa vahvistetaan. Sen lisäksi tulorajoja oleskelulupien saamiseksi pitää tarkistaa, kun kyseessä on työperäinen maahanmuutto, hän linjaa.

Henriksson sanoo Loviisan tapauksen osoittavan selvästi, että Juha Sipilän (kesk.) hallituksen turvapaikkapolitiikka on epäonnistunut. Helsingin hallinto-oikeus keskeytti Loviisassa asuvan seitsenlapsisen irakilaisperheen karkotuspäätöksen perjantaina.

– On helpotus, että hallinto-oikeus pysäytti karkotuksen eilen, mutta vielä perhe ei voi hengähtää helpotuksesta, Henriksson kommentoi.

–Loviisan tapaus näyttää selvästi, että hallituksen turvapaikkapolitiikka on epäonnistunut. Emme voi lähettää lapsia eikä muita ihmisiä takaisin epävarmoihin olosuhteisiin. Hallituksen on otettava tosissaan UNHCR:n ilmaisema huoli siitä, että Suomi lähettää turvapaikanhakijoita takaisin kotimaihin joista he ovat paenneet- siitä huolimatta, että he tarvitsevat suojaa, hän jatkaa.

Loviisan kaupunki otti viikolla julkisesti kantaa perheen puolesta. Kaupungin tiedotteen mukaan lapsista viisi puhuu suomea ja kolme nuorinta on syntynyt Suomessa. Kaupunki kertoi lisäksi, että yli 3500 ihmistä on järjestäytynyt vastustaakseen seitsenlapsisen perheen karkottamista.

–Loviisassa syntynyt hieno kansanliike on selvä merkki siitä, että suomalaiset ovat saaneet tarpeekseen hallituksen epäinhimillisestä turvapaikkapolitiikasta. Iloitsen kansanliikkeen kiinnostuksesta, inhimillisyydestä ja halusta auttaa hädässä olevia ihmisiä. Samanaikaisesti hallituksen pitäisi vetää johtopäätöksensä. Toivon uuden sisäministerin Kai Mykkäsen toimivan nyt, Henriksson sanoo.

