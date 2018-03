Paavo Väyryselle lähtö Kansalaispuolueesta: ”Hän on toiminnallaan vahingoittanut puoluetta”

Kansalaispuolue on erottanut perustajansa europarlamentaarikko Paavo Väyrysen puolueesta tilinkäyttöön liittyvien väärinkäytösten ja vaaliraharikkomusten vuoksi.

– Kansalaispuolueen puoluehallitus on joutunut erottamaan puolueen perustajan Paavo Väyrysen, koska hän on toiminnallaan vahingoittanut puoluetta. Taloudellisten väärinkäytösten lisäksi luottamusaseman väärinkäyttö puoluehallituksen jäsenenä sekä pyrkiminen kilpailevan eduskuntapuolueen, keskustan, puheenjohtajaksi on yksi erottamisen peruste, Kansalaispuolue sanoo tiedotteessaan.

Kansalaispuolueen puoluehallitus pitää valitettavana ja surullisena, että Paavo Väyrynen ei ole sitoutunut perustamansa puolueen kehittämiseen.

–Keskustassa ollut ongelma Väyrysen kaksoisjäsenyydestä on tullut näin ratkaisua. Kansalaispuolueessa ratkaisemme asiat. Voitte hyvillä mielin käydä vaalikamppailua keskenänne, puoluehallitus sanoo terveisinään keskustan puheenjohtajalle, pääministeri Juha Sipilälle.

Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen sanoo Helsingin Sanomien mukaan, että vaaliraharikkomus koskee presidentinvaalikampanjaa.

– Väyryselle on annettu useita viikkoja sitten toistuvasti mahdollisuus korjata epäselvyydet, mutta hän ei ole tehnyt asialle mitään. Vaaliraharikkomus koskee presidentinvaalikampanjaa, hän kertoo.

Kansalaispuolueen johto pitää puolueen virallisen tiedotustilaisuuden ensi keskiviikkona 7.3.2018 Helsingissä.

Väyrynen perusti Kansalaispuolueen kaksi vuotta sitten, mutta ei ole eronnut keskustan jäsenyydestä. Hän on keskustan kunniapuheenjohtaja.

–Oli käynyt ilmi, että en pystynyt enää keskustan kautta edistämään niitä tärkeimpiä tavoitteita, joiden puolesta olin jo lähes viiden vuosikymmenen ajan työskennellyt. Ryhdyin kokoamaan tavoitteitteni tueksi saman mielisiä ihmisiä yli puoluerajojen ja sitoutumattomien suomalaisten keskuudesta. Kehotin omia kannattajiani keskustassa pysymään puolueessa ja vaikuttamaan sen linjaan. Toivoin, että puolue palaisi aatteellisille juurilleen ja menestyisi, hän kommentoi ilmoittaessaan pyrkivänsä keskustan puheenjohtajaksi helmikuun alussa.

