Hässäkkä Paavo Väyrysen ympärillä hämmensi keskustan puoluesihteerin: ”Puoluekokous päättää”

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska sanoo, etteivät lauantain uutiset Paavo Väyrysen ympärillä muuta keskustan osalta mitään.

– Päivän uutiset Paavo Väyrysen ympärillä ovat hämmentäviä. Ne eivät kuitenkaan vaikuta keskustan puoluekokousvalmisteluihin. Puoluehallitus on linjaukset tehnyt, sääntömuutokset etenevät. Puoluekokous päättää, hän kommentoi Twitterissä.

Väyrysen perustama Kansalaispuolue kertoi aamupäivällä, että puoluehallitus on erottanut Väyrysen. Myöhemmin Väyrynen kannattajineen puolestaan kertoi pitäneensä lauantaina Kansalaispuolueen vuosikokouksen, jossa Kansalaispuolueen puoluehallitukseen on valittu Väyrysen itsensä lisäksi Seppo Hauta-aho ja Akseli Erkkilä. Samalla he linjasivat, että puoluehallituksen kokous, jossa päätettiin Paavo Väyrysen erottamisesta, on laiton.

Lue lisää: Erikoinen käänne: Paavo Väyrysen Kansalaispuolue hajosi kahtia? ”Tässä vaiheessa ei lausuntoja”

Väyrynen on ilmoittanut pyrkivänsä keskustan puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa. Keskustan puoluehallitus on kuitenkin linjannut, ettei Väyrynen ei ole vaalikelpoinen puolueen puheenjohtajakilvassa, koska hän on myös toisen puolueen jäsen.

Keskustan istuva puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä on toivottanut Väyrysen tervetulleeksi puheenjohtajakisaan, kunhan tämä noudattaa keskustan sääntöjä.

Lauantain uutisia Sipilä kommentoi lyhyesti STT:lle toteamalla, etteivät ne vaikuta ”keskustan juoksuun millään lailla”.

Historian tutkija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka kommentoi Väyrysen käänteitä lauantaina purevaan sävyyn.

– Tuplapotti Väyryselle. Näin hän pystyy tuhoamaan sekä Kansalaispuolueen että Keskustapuolueen. Jäljelle jää vain Väyrynen, hän kirjoitti Facebookissa.

Väyrynen perusti Kansalaispuolueen kaksi vuotta sitten, mutta ei ole eronnut keskustan jäsenyydestä. Hän on myös keskustan kunniapuheenjohtaja. Hän on toiminut lisäksi keskustan puheenjohtajana vuosina 1980–1990 ja varapuheenjohtajana vuosina 1972–1980.

Keskustan puoluekokous pidetään 8.-10. kesäkuuta.

