Tyly huomio maakuntavaaleista: ”Sipilän hallitus ei ole katsonut tarpeelliseksi noudattaa demokratian perusperiaatteita”

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja, ekonomisti ja vihreiden kuntapoliitikko Mikko Kiesiläinen arvioi, että maakuntavaalien hätäinen aikataulu asettaa eduskunnan ulkopuoliset puolueet eriarvoiseen asemaan suurten puolueiden kanssa.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen linjauksen mukaan maakuntavaalit järjestetään 28. Lokakuuta.

– Maakuntavaaleja koskeva lainsäädäntö ei edelleenkään ole voimassa, vaikka vaalit on tarkoitus pitää lokakuussa. Näin viime tippaan jätetty lain säätäminen on demokratian perusperiaatteiden vastaista ja syrjii pieniä puolueita, Kiesiläinen kommentoi Liberan blogissa.

Hän muistuttaa, että yksi Euroopan neuvoston alaisen Venetsian komission perusohjeista on se, että vaaleja koskevaan lainsäädäntöön ei pitäisi tehdä muutoksia vaaleja edeltävän 12 kuukauden aikana.

–Tämä varmistaa sen, etteivät lakeja säätävät puolueet saa epäreilua etua siitä, että he tietävät lakien lopullisen muodon ennen muita. Lisäksi vuoden mittainen aika on katsottu tarpeelliseksi, jotta voidaan varmistua siitä, että kansalaisilla on riittävä aika saada tietoa uusista vaalilaeista. Maakuntavaaleja koskeva lainsäädäntö on tarkoitus hyväksyä toukokuussa ja saada voimaan vasta kesäkuussa, kun vaaleihin on neljä kuukautta eli yksi kolmasosa Venetsian komission suosittelemasta ajasta, Kiesiläinen huomauttaa.

Venetsian komissio on asiantuntijaryhmä, jonka tehtävä on neuvoa sen jäsenmaita siinä, miten demokratia toimii ja miten järjestetään reiluja vaaleja. Se koostuu maaailman johtavista perustuslakiasiantuntijoista. Komissio perustettiin 1990, kun Itä-Euroopan maat vapautuivat kommunismista ja monissa maissa syntyi akuutti tarve vaalien järjestämiseen tarvittavalle asiantuntemukselle.

– Maakuntavaalien hätäinen aikataulu asettaa eduskunnan ulkopuoliset puolueet eriarvoiseen asemaan suurten puolueiden kanssa. Monessa Itä-Euroopan maassa ollaan päästy jyvälle demokratiasta ja vaalien järjestäminen reilusti sujuu jo huomattavasti useammassa (ei toki kaikissa) Itä-Euroopan maassa kuin 1990, kun Venetsian komissio perustettiin. Jotta komissiolla eivät työt loppuisi, Sipilän hallitus ei ole katsonut tarpeelliseksi noudattaa demokratian perusperiaatteita, Kiesiläinen kirjoittaa.

Hän viittaa myös puoluelakiin, jonka mukaan puolueet saavat kerätä rahaa kampanja-aikana, joka alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää. Kampanja-aika ei voi kuitenkaan alkaa ennen kuin vaaleja koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan.

–Tämä tarkoittaa sitä että hallitus suunnittelee leikkaavansa kampanja-aikaa jopa kolmanneksella, Kiesiläinen sanoo.

Myös RKP:n kansanedustajan Anders Adlercreuz on arvostellut maakuntavaalien hätäistä aikataulua ja sanonut, että Suomi toimii vastoin Euroopan neuvoston suosituksia.

Lue lisää: Maakuntavaalien kiire hämmästyttää: ”Tämä on suorastaan edesvastuutonta”