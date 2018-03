”Nyt ovat kovat piipussa - kuka kantaa vastuun, jos tämä kaatuu?” – Hjallis Harkimolta kova sote-ryöpytys SS-blogissa

Kokoomuksen kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo sanoo, ettei nyt eteenpäin ajettava sote-uudistus ole samanlainen kuin se, josta alun perin on sovittu.

– Aikoinaan tehty sopimus sisälsi aivan erilaiset yksityiskohdat, kuin mitä nyt käsittelyssä olevassa sote-ehdotuksessa on. Yksimielisesti sovittiin maakuntamallia hyväksyttäessä, että samalla kunnat yhtiöittävät toimintansa ja alkavat kilpailla yksityisen sektorin kanssa. Se olisi aidosti vähentänyt kustannuksia, hän kirjoittaa blogissaan Savon Sanomissa.

Harkimon mukaan myös mallin valinnanvapaus-osuuksissa olivat yksityiskohdat varsin erilaiset kuin nyt.

–Itse asiassa ainoa asia, joka on pysynyt samanlaisena, on maakuntamalli. Sitä ei muuta mikään, siitä pitää keskustapuolue kiinni. Syy on se, että se vähentää kaupunkien valtaa. Näinhän keskustalaiset sanovat itsekin. Se on myös ainoa syy tähän maakuntamalliin, ei mikään muu.

Harkimo sanoo miettivänsä nyt sitä, kuka kantaa vastuun, jos sote-uudistus epäonnistuu.

– Iso kysymys onkin, että kuka kantaa vastuun, jos tämä kaatuu. Kunnissa, valiokunnissa ja eduskunnassa tätä valmistellaan jo nyt tuhansien ihmisten voimin, vaikka päätöksiä ei ole vielä tehty. It-ratkaisuihin on jo satsattu kymmeniä miljoonia, valmistellaan uusia vaaleja. Kaikkea tehdään kovalla kiireellä vain koska keskustalla on kauhea kiire saada sote-uudistus läpi niin kauan kuin he vielä ovat vallassa. He tietävät, että kukaan muu ei tule koskaan hyväksymään maakuntamallia. Nyt ovat siis kovat piipussa. Valmisteluja kiirehditään, jotta maakuntavaalit saataisiin pidettyä jo syksyllä. Ehditäänkö siihen, meneekö kaikki läpi, hän kysyy.

Harkimon puoluetoveri, kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti keskiviikkona vastustavansa hallituksen sote-ratkaisua. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puolestaan totesi, että sote on hallitukselle kohtalonkysymys – jos se kaatuu kesäkuun äänestyksessä, kaatuu hallituskin.

Harkimon mukaan se, että Lepomäen ulostulo ”sekoitti pakkaa” on osoitus siitä, että koko Suomen poliittinen systeemi on kriisissä.

– Herää kysymys, miksi me kansanedustajat edes istumme Arkadianmäellä, jos emme edes saa sanoa mitään. Sen sijaan pieni porukka puolueiden johdossa tekee päätökset ja pitää kiinni ”sopimuksista”, vaikka ne muuttuisivat matkan varrella kuinka paljon, hän toteaa.

