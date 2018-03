Kovan tason virkamiehet avaavat sote-säästöjä: ”Tämä on vahva kannustin”

Täytäntöönpano ratkaisee sote-uudistuksen onnistumisen ja on myös avain kustannussäästöihin. Näin toteavat maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki ministeriön sivuilla julkaistussa kirjoituksessaan.

Nergin ja Hetemäen mukaan nykyinen lainsäädäntö on johtanut hyvin erilaisiin kustannuksiin eri aikoina ja eri puolilla Suomea. Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ajaman sote-uudistuksen tavoitteena on kolmen miljardin euron säästöt.

– Tärkeitä asioita ovat uudistuksen vaiheistus, ammattimainen tiedolla johtaminen, parhaimpien käytäntöjen omaksuminen, keskitettyjen asioiden kautta hyötyjen hakeminen, digitalisaation tehokas hyödyntäminen, osaamistason nostaminen sekä jatkuva arviointi ja korjausliikkeet, Nerg ja Hetemäki luettelevat.

Sote-järjestäjien suurta määrää ja joidenkin maakuntien pientä kokoa on arvosteltu paljon uudistuksen edetessä. Nykyiset tarvevakioidut menot osoittavat Nergin ja Hetemäen mukaan, että pienetkin sairaanhoitopiirit voivat olla tehokkaita.

–Lisäksi sote-uudistukseen sisältyy ns. evoluutiopykälä, jonka mukaan maakunnan itsenäisyys riippuu siitä, miten hyvin se pystyy hoitamaan asiansa, he huomauttavat.

Arvostelun kohteena on ollut myös se, että maakunnilta puuttuu kannustin tehokkaaseen sote-palvelujen järjestämiseen, koska niillä ei ole verotuloja.

–Jos verotusoikeus olisi avain tehokkuuteen, niin nykyisen kunnallisen järjestelmän olisi pitänyt tuottaa toisenlaiset tulokset. Karkea kuva toteutuneesta kehityksestä on, että kuntien menot ovat kasvaneet nopeasti, kun niiden tulot ovat kasvaneet nopeasti, virkamiehet vastaavat.

Heidän mukaansa reaaliaikainen ja vertailukelpoinen avoin tieto oman ja muiden maakuntien sote-palvelujen saatavuudesta, laadusta ja kustannustehokkuudesta on tärkeä kannustin.

–Sitovan budjettirajoitteen oloissa palvelujen ja maakunnan itsenäisyyden turvaaminen edellyttää tehokasta toimintaa. Maakunnan päättäjillä on suuri intressi varmistaa, että sote-palvelujen johtaminen on ammattimaista ja hyvää. Mallissa maakuntajärjestäjä ja tuottaja erotetaan toisistaan juuri tämän takia. Maakuntien tehokkuudessa säästetty raha jää niille itselleen. Tämä on vahva kannustin kehittämiseen.

Nerg ja Hetemäki linjaavat, että sote-uudistus on välttämätön, jotta sote-palvelut voidaan turvata väestön ikärakenteen nopeasti muuttuessa.

–Yhtä optimaalista sote-järjestäjien lukumäärää tai parasta alueellista hallintomallia ei ole olemassa. Mitään mallia ei tule myöskään hakata kiveen, vaan sitä pitää voida valmistelussa saatujen tietojen ja kokemusten perustella voida muuttaa palvelujen saatavuuden, laadun ja rahoituksen turvaamiseksi.

Sote-uudistuksen valinnanvapauden lausunnonantajien enemmistö ei usko sote-palvelujen kustannusten kasvun hillitsemiseen kolmella miljardilla eurolla.

Lue myös: Sotelle tyly tuomio: Tavoitteisiin tai 3 miljardin säästöihin ei uskota – ”Kustannusriskit ovat merkittäviä”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallintoylilääkäri, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen on yksi säästöjen epäilijöistä. Hän on arvioinut, että Sipilän hallituksen valinnanvapausmalli voisi tuottaa sote-järjestelmälle jopa kolmen miljardin euron lisärahoitustarpeen muun muassa siksi, että julkinen puoli joutuisi päivystysvelvoitteen vuoksi ylläpitämään ikään kuin päällekkäistä henkilöstöä yksityisen sektorin kanssa.

Lue tarkemmin: HUS:n ylilääkäri avaa laskelmansa: Näin sotesta tulee tuplakulu – pelaako päivystys vain lentopalloa?

Sote-uudistus nousi uudelleen puheenaiheeksi keskiviikkona, kun kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) ilmoitti vastustavansa hallituksen sote-ratkaisua. Pääministeri Juha Sipilä puolestaan totesi, että sote on hallitukselle kohtalonkysymys – jos se kaatuu kesäkuun äänestyksessä, kaatuu hallituskin.

Kansanedustaja, liikemies Harry Harkimo (kok.) puolestaan sanoi sunnuntaina, ettei nyt eteenpäin ajettava sote-uudistus ole samanlainen kuin se, josta alun perin on sovittu.

Lue lisää:

”Nyt ovat kovat piipussa - kuka kantaa vastuun, jos tämä kaatuu?” – Hjallis Harkimolta kova sote-ryöpytys SS-blogissa

Suomen Yrittäjät vastaa Elina Lepomäelle: ”Skenaario vaikuttaa kummalliselta”

Nyt avautuu sote-kapinallinen Lepomäki: ”Olen pahoitellut - Asetin kokoomuslaiset hankalaan paikkaan”