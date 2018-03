Paavo Väyrynen väläyttää uutta allianssia – Tutkain: ”On paljon niitä, jotka saattaisivat lähteä mukaan”

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen ei toistaiseksi ole tullut julkisuuteen vastaamaan syytöksiin väärinkäytöksistä tai lauantaiseen ilmoitukseen, jonka mukaan hänet on erotettu perustamastaan Kansalaispuolueesta. Sen sijaan Väyrynen jakoi lauantai-iltana henkilökohtaisella Twitter-tilillään linkin tuoreeseen valtiotieteelliseen ylioppilaslehti Tutkaimeen, jonka haastattelussa hän puhuu uudenlaisesta poliittisesta allianssista Suomessa.

Väyrynen toivoo, että Suomeen syntyisi ”alkiolainen allianssi”, joka kokoaisi keskustalaisten, perussuomalaisten ja sinisten voimia yhteen.

–En tiedä, onko poliitikkojen kohdalla kiinnostusta alkiolaiseen allianssin, mutta kannattajien tasolla varmasti on. On paljon niitä, jotka eivät usko sinisiin, ovat tyytymättömiä perussuomalaisiin ja saattaisivat lähteä mukaan tällaiseen vahvaan uuteen keskustaan, Väyrynen kommentoi.

Hän ottaa haastattelussa niukkasanaisesti kantaa myös keskustan puheenjohtajavaaliin.

– Uskon, että olemme kypsiä käymään keskustassa sivistyneen keskustelun ja sitten puoluekokous päättää, mikä on puolueen linja. Se on sitten ratkaistu.

Väyrynen tukijoineen kertoi lauantaina pitäneensä Kansalaispuolueen vuosikokouksen, jossa Kansalaispuolueen puoluehallitukseen on valittu Väyrysen itsensä lisäksi Seppo Hauta-aho ja Akseli Erkkilä. Samassa tiedotteessa he kertovat, että aikaisemmin julkisuuteen tullut Kansalaispuolueen puoluehallituksen kokous, jossa päätettiin Paavo Väyrysen erottamisesta, on laiton. Väyrynen on luvannut pitää tiedotustilaisuuden asiasta huomenna maanantaina.

