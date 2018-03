”Kyllä meitä poliittisia päättäjiä nyt testataan” – Juha Sipilä pohti hallituksen tilannetta haastattelutunnilla

Pääministeri Juha Sipilä korosti pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina sote-uudistuksen onnistumisen merkitystä.

–Sote-uudistusta Suomessa tarvitaan. Myös perustuslakivaliokunta totesi tämän yksimielisesti. Tiedämme se, että tämä on merkittävin osa niistä uudistuksen osuuksista, joilla vastataan siihen, että pystymme ikääntymisen haasteisiin vastaamaan, hän totesi.

–Toivoisin, että pikkuhiljaa voitaisiin alkaa keskustella uudistuksen sisällöstä. Nyt meidän pitäisi päästä mahdollisimman pian tästä riitelystä siihen, että pistetään toimeksi, pääministeri jatkoi.

Sipilä linjasi viikolla, että sote on hallitukselle kohtalonkysymys: jos se kaatuu kesäkuun äänestyksessä, kaatuu hallituskin.

–Se oli ehkä ylitulkinta, kyllä me nyt tietenkin keskitytään siihen, että saadaan valmista. Tämä on hallituksen pöydällä jäljellä olevista asioista kaikkien suurin. Kyllä meitä poliittisia päättäjiä nyt testataan. Kaksi ja puoli vuotta on neuvoteltu ja mielestäni on saatu hyvä kompromissi aikaiseksi. Kompromisseissa on aina puolueille hankalia asioita, myös keskustalle ja itselleni hankalia asioita, hän sanoo nyt.

Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti keskiviikkona vastustavansa sote-uudistusta. Sipilä uskoo hallituksen niukan enemmistön eduskunnassa kuitenkin riittävän.

–Eduskunnan enemmistö riittää, jos ja kun sovitusta pidetään kiinni. Kyllä eduskuntaryhmät pitävät huolen siitä, että riittävä määrä kansanedustajia on äänestyksissä paikalla.

Sipilältä kysyttiin myös, miten sote-uudistuksen mahdollinen kaatuminen vaikuttaa hänen omiin suunnitelmiinsa ja poliittisen uran jatkoon.

–Teen kaikkeni sen eteen, että nämä asiat saadaan loppuun saakka maaliin. Anna kaiken tukeni kaikille ministereille. Tuo kysymys on todellakin monen jos:in takana, pääministeri vastasi.

Hän kertoi asettuvansa ehdolle maakuntavaaleissa.

Sipilä kommentoi lyhyesti myös tapahtumia europarlamentaarikko Paavo Väyrysen perustamassa Kansalaispuolueessa. Keskustan kunniapuheenjohtaja Väyrynen aikoo haastaa Sipilän puolueen puheenjohtajavaalissa kesäkuun puoluekokouksessa.

–Tietyllä tavalla surullisenakin katson näitä tapahtumia. En sen enempää pääministerinä kuin keskustan puheenjohtajanakaan ole tälle pystynyt aikaa jättämään. Ei minulla ole kovin selvää kuvaa, mitä noissa kokouksissa on tapahtunut, Sipilä sanoi.

–Meidän säännöt on tässä hyvin selvät. Valitettavasti tähän politiikkaan kuuluu sekin piirre, että puolueet häiritsevät toisten puolueiden toimintaa. Ei tämän keskustan eikä minun juoksuuni vaikuta millään tavalla, hän jatkoi.

Lue myös:

”Nyt ovat kovat piipussa - kuka kantaa vastuun, jos tämä kaatuu?” – Hjallis Harkimolta kova sote-ryöpytys SS-blogissa

Ärähdys Juha Sipilän uhkaukseen uusista vaaleista: ”Pääministeri oikaisee perustuslakia”

Juha Sipilä: Jos sote kaatuu, Plan B on uudet vaalit

Nyt avautuu sote-kapinallinen Lepomäki: ”Olen pahoitellut - Asetin kokoomuslaiset hankalaan paikkaan”

Hässäkkä Paavo Väyrysen ympärillä hämmensi keskustan puoluesihteerin: ”Puoluekokous päättää”

Paavo Väyrynen astui esiin: ”Outoihin uutisiin on luonnollinen selitys”