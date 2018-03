IL:n ja US:n tutkimus: Sotilasyhteistyöllä USA:n ja Naton kanssa vahva tuki - 46 prosenttia hyväksyy yhteisen pelotteen tekemisen

Likimain joka toinen suomalainen kannattaa vahvaa puolustusyhteistyötä Yhdysvaltain ja Naton kanssa, kertoo Iltalehden ja Uuden Suomen teettämä mielipidemittaus.

Tutkimusyhtiö Tietoykkösen haastattelututkimuksen vastaajista 46 prosenttia ilmoitti kannattavansa syvenevää sotilaallista yhteistyötä lännen kanssa. Noin joka neljäs, 28 prosenttia, ilmoitti vastustavansa tällaista politiikkaa ja 26 prosentilla ei ole kantaa asiaan.

Helmikuun lopussa tehdyn tutkimuksen kysymys kuului: Suomi tekee syvenevää sotilaallista yhteistyötä lännen eli käytännössä Yhdysvaltain ja Naton kanssa luodakseen yhdessä sotilaallisen pelotteen Venäjän mahdollista uhkaa vastaan. Onko tämä politiikka mielestänne oikeansuuntaista?

Kysymys tiivistää Suomen tämänhetkisen puolustuspolitiikan ytimeensä. Sotilaallista pelotetta korostava turvallisuus- ja puolustuspoliittinen toimintamalli hyväksyttiin eduskunnassa viime keväänä ja toissa vuoden lopussa kahdessa äänestyksessä. Äänestyksissä vahvistettiin eduskunnan valiokuntamietinnöt hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta sekä puolustuspoliittisesta selonteosta.

Iltalehden ja Uuden Suomen tutkimuksessa yllättää pääoppositiopuolue Sdp:n kannattajien vastausjakauma. Sosiaalidemokraattien äänestäjistä 52 prosenttia kannattaa sotilaallista yhteistyötä USA:n ja Naton kanssa.

Syvenevään sotilaalliseen yhteistyöhön myönteisimmin suhtautuvat kokoomuslaiset ja vasemmistoliiton kannattajat kielteisimmin.

Nato-kannatus laskussa

Suomen Nato-jäsenyyden kannatus on tutkimuksen mukaan nyt 17 prosenttia. Jos tulosta vertaa Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) viime syksynä tekemään haastattelututkimukseen, kannatus on laskenut viisi prosenttiyksikköä.

Huomionarvoista on, että samalla jäsenyyden vastustaminen on vähentynyt ja epävarmojen osuus on lisääntynyt.

Epävarmojen osuus on Iltalehden ja Uuden Suomen tutkimuksessa 28 prosenttia, kun se MTS:n tutkimuksessa oli 17 prosenttia. Epävarmojen osuus on todennäköisesti nyt suurinta yli kymmeneen vuoteen.

Presidentin kannanotto

Nato-jäsenyyden kannatus nousisi, jos tasavallan presidentti sanoisi, että Suomen pitää liittoutua.

Mikäli tasavallan presidentti päätyisi Nato-jäsenyyden kannalle, niin 38 prosenttia olisi valmis tukemaan jäsenyyttä. Tällöin kannattajien määrä siis kasvaisi noin 20 prosenttiyksikköä.

Vastaukset kuitenkin hajoavat selvästi, mikä kuvastaa suomalaista vaikeutta ottaa asiaan kantaan tällaisessa kuvitellussa tilanteessa.

Tässä tapauksessa jäsenyyden vastustajien määrä olisi sama kuin kannattajien ja epävarmojen osuus pysyy korkealla.

Johtajuuden kaipuu

-Kansalaiset odottavat johtajuutta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen tutkimuksen tuloksista. Tämä on hänen mielestään tutkimuksen päätulos.

Tiilikainen kiinnittää huomiota epävarmojen osuuden kasvamiseen, mikä on näkynyt myös Ylen teettämässä vastaavassa tutkimuksessa viime vuoden lopulla.

-Suomalaiset ovat tulleet epätietoisemmiksi, Tiilikainen sanoo.

Tiilikainen tulkitsee, että kansalaiset hyväksyvät melko laajasti ”optio-linjan” Nato-jäsenyydestä ja he antavat tuen Suomen nykyiselle politiikalle, joka tähtää läntisen sotilaallisen yhteistyön syventämiseen.

NÄIN TUTKIMUS ON TEHTY

Tutkimuksen on tehnyt Iltalehden ja Uuden Suomen toimeksiannosta Tietoykkönen Oy 14.-26.2.2018.

Haastattelut (1500 kappaletta) on tehty puhelinhaastattelujen ja verkkokyselyn yhdistelmänä.

Otantamenetelmänä on käytetty satunnaisotannan ja kiintiöpoiminnan yhdistelmää.

Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

