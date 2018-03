Hallituskumppanilta täyslaidallinen Elina Lepomäelle: ”Notkautti Petteri Orpon polvet trauman asteelle”

Hallituspuolue Sinisen tulevaisuuden puoluesihteeri, kansanedustaja Matti Torvinen sanoo Suomen sisäpolitiikan ajautuneen yhtäkkiä tilanteeseen, jonka seuraukset uhkaavat pahimmillaan kansakunnan yhtenäisyyttä.

Hän viittaa siihen, että toisen hallituspuolueen kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti keskiviikkona vastustavansa sote-uudistusta.

– Kokoomuksen puheenjohtajan Petterin Orpon polvet notkautti trauman asteelle yksittäisen kansanedustajan Elina Lepomäen ulostulo sote-hankkeen kyseenalaistuksella, Torvinen kuvailee Puheenvuoron blogissaan.

Orpo vakuutti keskiviikkona, että hän itse ja kokoomus ovat sitoutuneita valinnanvapausmalliin ja soten kokonaisuudistukseen.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) linjasi viikolla, että sote on hallitukselle kohtalonkysymys: jos se kaatuu kesäkuun äänestyksessä, kaatuu hallituskin. Matti Torvinen varoittaa hallituksen kaatumisen ja uusien vaalien seurauksista.

– Aikaistetut vaalit ja syynä niihin monivuotisen hankkeen torppaaminen, vie suomalaisen politiikan uskottavuuden niin kansalaisten kuin Euroopan Unionin silmissä sille tasolle, jolla se nyt on Kreikassa, Puolassa, Unkarissa ja niin monessa unionin jäsenmaassa. Suomalaisten puolueiden sisäinen ja keskinäinen luottamus romahtaisi täysin nolliin ja näin keskenään etäälle toisistaan joutuneiden olisi erittäin vaikea lähteä edes uusien vaalien kautta hakemaan uutta nousua.

Oppositiopuolue SDP:n entinen kansanedustaja ja ex-ministeri Kari Rajamäki puolestaan arvioi, että uudet vaalit sopisivat hyvin kokoomukselle, joka pääsisi siten hyödyntämään tasvallan presidentin Sauli Niinistön vahvaa asemaa.

– Kokoomuksen kiusaus on hyödyntää Niinistön vahvaa asemaa ennenaikaisilla vaaleilla. Ei Lepomäki ja (Harry) Harkimo sattumalta ja vain (Jan) Vapaavuoren innoittamana nosta esille maakuntauudistuksen kielteisiä piirteitä, Rajamäki kommentoi omassa Puheenvuoron blogissaan.

– Kokoomus arvioi varmasti kuumeisesti nopeata etenemistä siihen, että heille tärkeä soten markkinaehtoinen valinnanvapaus kyetään esim. uusilla vaaleilla saattamaan vielä neuvottelupöytään, hän jatkaa.

Juha Sipilä totesi pääministerin haastattelutunnilla aikaisemmin sunnuntaina, että eduskunnan niukka enemmistö riittää soten läpiviemiseen.

– Kyllä me nyt tietenkin keskitytään siihen, että saadaan valmista. Tämä on hallituksen pöydällä jäljellä olevista asioista kaikkien suurin. Kyllä meitä poliittisia päättäjiä nyt testataan. Kaksi ja puoli vuotta on neuvoteltu ja mielestäni on saatu hyvä kompromissi aikaiseksi. Kompromisseissa on aina puolueille hankalia asioita, myös keskustalle ja itselleni hankalia asioita, pääministeri sanoi.

