”Väyrynen sanoo kaiken tämän itse” – Kansalaispuolue hämmästelee Paavo Väyrysen lainajärjestelyä

Kohutun Kansalaispuolueen hallitukseen viikonloppuna nostettu Tuula Komsi ihmettelee puolueesta potkitun Paavo Väyrysen lainamenettelyä, johon ei hänen mukaansa ollut puoluehallituksen lupaa.

Väyrynen, jonka perustama Kansalaispuolue ajautui viikonloppuna täydelliseen sekaannukseen ja hajaannukseen, kävi aiemmin omassa blogissaan läpi puolueen rahoituskuvioita. Väyrysen mukaan hän on paitsi tukenut Kansalaispuolueen vastuulla ollutta presidentinvaalien kannattajakorttien keräystoimintaa ”viisinumeroisella summalla” myös lainannut puolueelle omia varojaan laskujen maksamiseen.

– Kun valitsijayhdistys ei voinut enää harjoittaa varainhankintaa, lainasin Suomen linja ry:n kautta rahat puolueelle ja siirsin ne edelleen valitsijayhdistykselle. Kun puolue voi harjoittaa varainhankintaa, nämä varat on mahdollista ehkä joskus saada takaisin. Ajatukseni oli ja on, että voisin itse olla mukana tällaisessa varainhankinnassa, Väyrynen kirjoitti blogissaan.

Väyrysen mukaan hän on tukenut presidentinvaalien valitsijayhdistyksensä toimintaa omista varoistaan 42 000 euron lainalla (suoraan), presidentinvaalikampanjaa vielä vaalien jälkeen 38 000 eurolla (Kansalaispuolueen kautta valitsijayhdistykselle) ja Kansalaispuoluetta vielä 4800 euron lainalla. Riitelyn keskiössä ovat kaksi jälkimmäistä summaa.

Tuula Komsi huomauttaa, että ”Väyrynen siis sanoo kaiken tämän itse”.

– Että hän siis päätti itse, puolueelta kysymättä, maksaa ison summan kampanjakuluja käyttämällä puolueen tiliä, merkkasi keneltäkään kysymättä summan ”lainaksi” ja ajatteli, kuten hän tuossa kirjoittaa, että voi ehkä tällä tavalla puolueen tiliä käyttäen saada rahansa myöhemmin takaisin, Komsi kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Kukaan puolueen hallituksesta ei siis ole tällaiseen lainamenettelyyn antanut valtuutusta missään muodossa, eikä Väyrynen niin väitäkään.

Komsin mukaan Väyrysen teot ovat erikoisia sikäli, ”että Väyrynen kuitenkin sanoo itse, ettei halunnut kansalaispuolueen näkyvän millään tavalla kampanjassa mukana”.

– Tämä Väyrysen halu ja vaatimus saada pitää kansalaispuolue piilossa koko kampanjan ajan tuli minulle uutena asiana vasta vaalien jälkeen. Maksajiksi olisimme siis kelvanneet.

Komsin mukaan järjestely on tuhoisa Kansalaispuolueen toimintamahdollisuuksille tulevaisuudessa.

– Kohtahan on eduskuntavaalit tulossa, mahdollisesti jopa tämän vuoden puolella, ja kampanjointiin, pienimuotoiseenkin, tarvitaan aina rahaa. Jos tai kun kansalaispuolueen tilille mahdollisesti tulevat tukisummat, jäsenmaksut, kampanjatuotteiden myyntitulot yms. joutuisivat automaattisesti Paavo Väyrysen taskuihin ”lainan” lyhennyksinä, on ilman muuta selvää, että meillä ei olisi taloudellisia toimintamahdollisuuksia selviytyä minkäänlaisesta vaalikampanjasta pitkiin pitkiin aikoihin, Komsi kirjoittaa.

Komsin mukaan näyttää selvältä, ettei Väyrynen ole kovin ponnekkaasti Kansalaispuolueelle edustakuntavaalikampanjaa halunnutkaan, koska tämä on vastustanut vaalipiirikohtaisen puolueorganisaation rakentamista.

Kansalaispuolue on viikonlopun jäljiltä sekavassa tilanteessa. Puolueen johto kertoi lauantaina erottaneensa Väyrysen, koska tämä on toiminut puoluetta vastaan. Tämän jälkeen Väyrynen tukijoineen puolestaan kertoi, että puolueelle on valittu uusi puoluejohto. Väyrynen syyttää Tuula Komsia, puheenjohtaja Sami Kilpeläistä ja varapuheenjohtaja Piia Kattelusta puolueen kaappausyrityksestä. Kilpeläinen ja kumppanit puolestaan ovat jättäneet poliisille tutkintapyynnön Väyrysen vaalirahojen käytöstä ja tavasta käyttää puolueen tiliä. Väyrysen lisäksi ainakin Kilpeläisellä on ollut oikeus käyttää puolueen tiliä.

