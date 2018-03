Puolustusministeri Niinistö: ”Puolustusvoimien henkilöstö on riittämätön – säästöt törkeän ylimitoitettuja”

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on esittänyt maanpuolustuskurssin avajaispuheessaan huolensa puolustusvoimien henkilöstön riittävyydestä sekä puolustushallintoon yhä kohdistuvista säästöistä.

– Muistamme, että puolustusvoimat joutui supistamaan henkilöstönsä minimitasolle edellisen hallituksen päätösten seurauksena: Pari tuhatta tehtävää leikattiin, enemmän kuin millään muulla hallinnonalalla. Kuluneen kahden ja puolen vuoden aikana onkin tullut selväksi, että puolustusvoimien henkilöstömäärä on riittämätön turvallisuusympäristön muututtua, Niinistö sanoo.

Tähän nähden parlamentaarisen selvitysryhmän esityksen nojalta annettu 50 miljoonan euron lisäys turvallisuusympäristön muutoksen edellyttämään valmiuden parantamiseen oli välttämätön, Niinistö kiittelee. Hänen mukaansa puolustusvoimien henkilöstömäärää on yhä kasvatettava.

– Kahden miljoonan euron lisäys sopimussotilaiden palkkaamiseen on hyvä alku, mutta se ei paikkaa rakenteellista virhettä.

Materiaalipuolen aukkoja onnistutaan paikkaamaan Ilkka Kanervan työryhmän suosittamien budjettilisäysten perusteella, Niinistö arvioi, mutta muuten ”puolustuksen resurssitulevaisuus ei näytä niin valoisalta”.

– Uhkakuvana on hallituksen säästöohjelma, jonka tavoite on, sinällään aivan oikein, karsia kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannuksia. Puhutaan ns. JTS-miljardista. Valitettavasti valtiovarainministeriö on kohdentamassa tätä säästöä törkeän ylimitoitetusti puolustushallinnolle. Tekninen laskukaava, jonka mukaan säästöt lasketaan hallinnonalan toimintamenojen mukaan, ei toimi. Puolustushallinnossa on valtion suurin virasto – puolustusvoimat – jonka toimintamenot ovat luonnollisesti myös valtion suurimmat, Niinistö sanoo.

Hänen mukaansa tämä lisäleikkaus syö toteutuessaan korkoineen viime keväänä valmiuteen kohdennetut 50 miljoonaa euroa.