Täysi sota syttyi Kansalaispuolueessa: Paavo Väyrynenkin ilmoitti poliisille

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen kertoo jättäneensä poliisille oman tutkintapyyntönsä Kansalaispuolueen tapahtumista. Puolueessa syttyneestä kiistasta on ilmoittanut poliisille myös Väyrysen vastapuoli eli puoluejohto, joka erotti Väyrysen puolueesta.

Väyrynen kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessaan maanantaina.

– Olen tänään jättänyt poliisille tutkintapyynnön tämän laittomasti valitun puoluejohdon toiminnasta, Väyrynen totesi tilaisuudessa.

Väyrynen viittaa Kansalaispuolueen lauantaiseen kokoukseen, jossa puoluejohto päätti Väyrysen puolueesta erottamisesta ja valitsi jatkokauden saaneiden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan rinnalle uuden puoluehallituksen jäsenen. Puolueen johto on tehnyt poliisille tutkintapyynnön Väyrysen presidenttiehdokkuuteen liittyvistä rahoituskysymyksistä. Väyrynen, joka on Kansalaispuolueen perustaja, puolestaan on ilmoittanut oman varjohallituksensa nimeämisestä. Lue lisää: ”Väyrynen sanoo kaiken tämän itse” – Kansalaispuolue hämmästelee lainajärjestelyä

– Poliisilla on nyt töitä, Väyrynen tokaisi tilanteesta.

Hän korosti tiedotustilaisuudessaan useaan otteeseen, että puhuisi mieluummin "tärkeämmistä asioista" eli aikomuksestaan haastaa keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ensi kesän puoluekokouksessa. Tästä hän kertoo lisää Puheenvuoron blogissaan. Väyrynen kertoo olevansa hyvin tyytymätön hallituksen sote- ja maakuntauudistuksiin. Hän ei kuitenkaan kaataisi uudistuksia, vaan veisi ne läpi ryhtyen heti korjausliikkeisiin.

Väyrynen tarkensi samalla suunnitelmiaan eduskuntaan palaamisen suhteen. Hän ei aio aikaistaa siirtymistään Euroopan parlamentista eduskuntaan vaan on päättänyt lykätä paluuta syksyyn.

