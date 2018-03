Ex-pormestari Ikonen nousee kokoomuksen valtiosihteeriksi – taustalla närää herättänyt nimitys

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen nousee kokoomuksen ministeriryhmän uudeksi valtiosihteeriksi.

Paikka vapautuu, kun nykyinen valtiosihteeri Risto Artjoki siirtyy Jyrki Kataisen kabinettipäälliköksi Euroopan komissioon.

Ikonen toimii nykyisin Tampereen korkeakoulujen yhdistymiseen tähtäävän Tampere3-hankkeen johtajana. Ikonen kertoo kokoomuslehti Verkkouutisille, että hän aikoo valtiosihteerin tehtävien ohella jatkaa sivutoimisesti myös Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun työelämäprofessorina.

Artjoen valinta Kataisen kabinettipäälliköksi aiheutti Helsingin Sanomien mukaan kitkaa keskustan ja kokoomuksen välille. Keskustalaisten mielestä puolueilla on ollut periaatesopimus siitä, että kabinettipäällikkö ja komissaari tulevat eri puolueista. Näin on ollut aiemmin vaikkakin Kataisen nykyinen kabinettipäällikkö Juho Romakkaniemi on puoluetaustaltaan kokoomuslainen.

Romakkaniemi siirtyi maaliskuun alussa Keskuskauppakamarin toimitusjohtajaksi.