Jyrähdys SAK:sta: Härskit pikavippimainokset pitää kieltää – ”Vastenmielisen tungettelevaa”

Poliitikkojen on puututtava pikavippien härskiin markkinointiin, vaatii SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen kovasanaisesti blogissaan. Hänen mielestään pikavippejä mainostetaan epäeettisesti.

Järvisen mukaan pikavippifirmat mainostavat vastuuttoman rehvakkaasti eri medioissa.

–Vastenmielisen tungettelevasti jopa ihmisten henkilökohtaisissa sähköposteissa. Jos minulta kysyy, tällainen mainonta pitäisi kokonaan kieltää, Järvinen kirjoittaa blogissaan.

Järvinen huomauttaa, että jo lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Hän ihmettelee, ajattelevatko poliitikot ”tässäkin asiassa niin, ettei ihmisiä pidä holhota: juokoon vaan itsensä hengiltä vaikka sitten velkarahalla”.

– Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on tuhoisaa, että ylivelkaantuminen on tehty liian helpoksi. Hallitsematon velkaantuminen kun johtaa helposti syrjäytymiseen, ja siitä syntyvät ”korot” lankeavat meidän kaikkien maksettaviksi. Vanha totuus pätee tässäkin: ennaltaehkäisy tulee jälkien korjaamista halvemmaksi, Järvinen sanoo.

Pikavipeistä linjauksia keväällä

Suomalaisten ylivelkaantuminen puhutti myös eduskunnassa toissa viikolla, joskaan mainonnasta salissa ei puhuttu. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) arvioi toissa torstain kyselytunnilla, että ylivelkaantumiseen liittyvää lainsäädäntöä joudutaan joka tapauksessa tulevina vuosina päivittämään, sillä ongelma paisuu koko ajan. Joitakin lakihankkeita on jo käynnissä.

– Pikavippikysymyksen olen ottanut uudelleen valmisteluun oikeusministeriössä. Katson, että asiassa täytyy tehdä uudelleenarviointia, ja kevään aikana siitä tehdään linjauksia. Samoin myös muut asiat, jotka liittyvät ylivelkaantumisen ennaltaehkäisyyn ja jälkihoitoon: tarkastelemme konkurssimenettelyä tällä hetkellä, ja toin jo silloin viime vuoden puolella ulosoton kannustinloukkuihin liittyvän asian tänne, joka onkin salissa saanut laajaa kannatusta, Häkkänen sanoi kyselytunnilla.

Reilu pari viikkoa sitten hän arvioi tiedotteessa, että linjaukset pikaluottosääntelyn arvioimisen jatkovalmistelusta tulevat jo lähiviikkoina.

– Pikaluottoihin liittyviin ongelmiin on jo aikaisemmin puututtu useilla asteittain kovennetuilla lainmuutoksilla. Pikaluotoista kuitenkin aiheutuu kuluttajille edelleen velkaongelmia. Velkomustuomioiden määrä on edelleen merkittävä ja velkasaatavien suuruus on noussut lähes kaikissa ikäryhmissä, Häkkänen sanoi tiedotteessa.

Ulosoton kannustinloukkuihin liittyvä lakimuutos on tekemässä aiempaa kannattavammaksi työn vastaanottamisen velkaantuneelle, kun lykkäysmahdollisuus pitenee. Jatkossa vähintään vuoden ajan työttömyysetuutta saaneet ulosottovelalliset ovat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden pituiseen lykkäykseen palkan ulosmittauksesta neljän kuukauden sijaan.

Oikeusministeriössä tehdään lisäksi selvitystä niin sanotusta positiivisesta luottotietorekisteristä.

Yksityishenkilön velkajärjestelylain voimassaoloaikana on tehty noin 130 000 velkajärjestelyhakemusta käräjäoikeuksille. Toissa torstain kyselytunnilla Häkkänen sanoi pyrkivänsä saamaan lisää resursseja velkaneuvontaan.

