Vapaavuori avautuu taas hallituksen aikeista: ”Eturistiriita on ilmeinen – pettääkö puolueensa vai kotikaupunkinsa?”

Helsingin pormestari nostaa jälleen blogissaan esiin hallituksen ajamaan maakuntamalliin ja -hallintoon liittyviä ongelmia.

Mikäli maakuntahallinto toteutetaan sote-uudistuksen osana, syntyy Suomeen eduskunnan ja kunnallisen päätöksenteon rinnalle kolmas vaaleilla täytettävä hallintorakenne. Tällöin voi syntyä tilanne, jossa ”samat ihmiset toimivat parhaimmillaan – tai pahimmillaan – päättäjinä kolmella tasolla: kunnissa, maakunnissa ja vielä eduskunnassa”, Vapaavuori kirjoittaa blogissaan. Ministereille tasoja voi olla jopa neljä.

Vapaavuoren mukaan tilanne on ongelmallinen monella tapaa.

– Kuulun itse niihin, jotka ovat toimineet samanaikaisesti vastuullisissa tehtävissä kunnallispolitiikassa ja kansanedustajana. Tiedän, että se on ajankäytöllisesti haasteellista, ainakin jos pyrkii hoitamaan hyvin molemmat tehtävät, joihin kansalaiset ovat valinneet. Mahdollista se on, mutta raskasta. Ottaen huomioon maakunnille kaavaillut isot vastuut, kolmen eri tehtävän hoitaminen kunnialla on kuitenkin mahdotonta, hän arvioi.

Ajankäyttöä suurempi ongelma ovat järjestelmän synnyttämät eturistiriidat.

– En itse koskaan ajautunut tilanteeseen, jossa kunnan – minun tapauksessani Helsingin kaupungin – etu olisi ristiriidassa sen linjan kanssa, jota puolueeni eduskunnassa edusti. Tämä on teoriassa kuitenkin ihan mahdollista.

Kyse ei hänen mukaansa ole pelkästään teoriasta, vaan useampi hallituspuolueen edustaja joutuu jo piakkoin ”tuskailemaan äänestääkö ryhmäkurisyistä keväällä eduskunnassa sote- ja maakuntauudistuksesta päätettäessä oman kaupunkinsa selkeän edun vastaisesti”.

– Yleisellä tasolla voidaan ajatella, että kansanedustajan tulee nähdä isompia kokonaisuuksia (mitä ne sitten ovatkin), eikä asettaa kotipitäjäänsä äänestyksissä etusijalle, mutta jos sama edustaja on tullut valituksi myös kunnanvaltuustoon (tai jopa –hallitukseen tai jopa sen johtoon) ristiriita on jo ilmeinen. Pettääkö puolueensa vai kotikaupunkinsa? Vapaavuori kysyy.

– Kolmen eri hallinnontason mallissa – joka jo itsessään kertoo, kuinka hölmöä uudistusta maahan puuhataan – konfliktitilanteiden potentiaalinen määrä vain kasvaa.

Vapaavuoren mukaan on selvää, että kunnat ja maakunnat ajautuvat pysyvään kilpailutilanteeseen valtiovallan rahoituksesta.

– Kuntien valtionosuusriippuvuus kasvaa uudistuksessa olennaisesti ja maakunnathan ovat täysin riippuvaisia valtion rahoituksesta (huumorintajuisimmat kutsuvat maakuntahallintoa silti itsehallinnoksi). Kumman etua siinä sitten ajaa ja kumman etua kolmannessa mahdollisessa roolissaan eduskunnassa rahanjakotaistelussa priorisoida? pormestari listaa.

Vapaavuori toivoo kuitenkin loppukaneettina, että hänen huolensa on lopulta tarpeettomaksi osoittautuvaa teoreettista pohdintaa.

– Maakuntauudistushan kaatuu vielä kevään aikana, eikä maakuntavaaleja koskaan järjestetä!