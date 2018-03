Poliisikansanedustaja äimisteli tv:ssä: Miten seksisopimus tehdään?

Eduskunta keskustelee tällä viikolla rikoslain uudistamisesta niin, että raiskaus määriteltäisiin jatkossa suostumuksen puutteen kautta. Poliisitaustainen kansanedustaja Tom Packalén (ps.) ei ymmärrä, miten suostumus seksiin tai sen puute todistettaisiin oikeuden edessä.

Packalén keskusteli aiheesta lakialoitteen tehneen Hanna Sarkkisen (vas.) kanssa Ylen A-studiossa maanantaina. Lakialoitteen mukaan raiskauksen tunnusmerkistöön lisättäisiin suostumuksen puute, jolloin seksiin ja sukupuoliseen kanssakäymiseen olisi jatkossa saatava toiselta osapuolelta selvä suostumus.

– Seksi ilman suostumusta on raiskaus ja raiskaus jättää syviä jälkiä, vaikka ei olisikaan käytetty fyysistä väkivaltaa, Sarkkinen linjasi A-studiossa.

Packalén ihmetteli, miten suostumusperusteinen malli voisi toimia käytännössä ja miten suostumuksen saamisen voisi todistaa poliisitutkinnassa tai oikeuden edessä.

– Se vaatisi yksityisoikeudellisesta sopimusta näiden [seksiä harrastavien] ihmisten välillä. En näe käytännössä, miten se toteutettaisiin, Packalén sanoi.

– Pitää esittää se, miten tämä suostumuksen antaminen käytännössä toteutettaisiin. Olisiko se paperin muodossa vai joku appi, Packalen kyseli viitaten esitettyihin älypuhelinsovelluksiin, joihin suostumuksen voisi napauttaa.

Packalénin mukaan lakimuutos voisi muuttaa tilannetta vain, ”jos oikeasti olisi tällainen kirjallisesti annettu suostumus”.

Sarkkinen, joka johtaa eduskunnan naisverkostoa, ihmetteli Packalénin pohdintaa.

– On ihmisten aliarviointia ajatella, että ei tietäisi niissä vuorovaikutustilanteissa, onko toinen halukas seksiin. Kyllä se yleensä tulee ilmi joko suullisesti tai muuten, ei siihen mitään sopimuksia tarvita. Mutta jos on epävarma siitä, onko tuo toinen halukas, silloin pitää kysyä, onko olemassa yhteisymmärrys, Sarkkinen linjasi.

Hän myönsi, että näyttökysymys on hankala. Kuitenkin suostumusta tai sen puutetta punnitaan raiskausoikeudenkäynneissä jo nykyisin, Sarkkinen kertoi.

– Mitään kirjallisia dokumentteja ei tietenkään [otettaisi käyttöön], se olisi täysin mahdotonta, Sarkkinen sanoi.

Sarkkinen uskoo, että uusi laki antaisi raiskauksen uhreille rohkeutta lähteä viemään asiaa oikeuteen etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa raiskaaja ei ole käyttänyt fyysistä väkivaltaa uhria kohtaan.

Nykylainsäädännössä raiskaus määritellään fyysisen väkivallan tai sen uhan kautta. Sarkkisen mielestä nykyisen rikoslain lähtöoletuksena on, että ”toisen ihmisen ruumis – yleensä naisen – on automaattisesti käytettävissä seksiin, jos uhri ei erikseen vastustele sitä”.

Packalén korosti, että suostumusasian näyttäminen toteen on hankala kysymys, on sopimus sitten suullinen tai kirjallisempi ratkaisu. Poliisimies huomautti, että yleisessä tapauksessa molemmat osapuolet ovat päihtyneitä teon tapahtuessa ja ovat päätyneet yhdessä, yhteisymmärryksessä, paikkaan, jossa rikos on tapahtunut.

Packalénin tavoin myös oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on pitänyt suostumusperusteista mallia hankalana toteuttaa. LUE LISÄÄ: Kansanedustajat vaativat raiskauslakiin muutosta – Ministeri SK:ssa: ”Elämälle vieras”