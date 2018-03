Naisjärjestö vaatii raiskauslain muutosta Suomessakin – Ruotsi kieltämässä ”seksin ilman osapuolten suostumusta”

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii suostumuksen puutteen lisäämistä rikoslakiin seksuaalirikosten oleelliseksi tunnusmerkiksi. Eduskunta keskustelee tällä viikolla rikoslain uudistamisesta niin, että raiskaus määriteltäisiin jatkossa suostumuksen puutteen kautta.

Eduskunnan naisverkoston aloitteesta tehty lakialoite tulee eduskunnan täysistunnon käsittelyyn kansainvälisenä naistenpäivänä tänä torstaina.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on toistuvasti vaatinut suostumuksen puutteen kirjaamista seksuaalirikosten tunnusmerkistöön. Nykyään seksuaalirikokset määritellään käytetyn väkivallan tai sen uhan perusteella tai uhrin puolustuskyvyttömyyden kautta.

Järjestön mukaan tämä loukkaa ihmisen itsemääräämisoikeutta, eikä vastaa nykyistä käsitystä raiskauksesta. Järjestö huomauttaa, että sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin että Kansainvälinen rikostuomioistuin määrittelevät raiskauksen suostumuksen puutteen kautta.

–Lainsäädännön määritelmä lähettää signaalin siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, painottaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet (r.) tiedotteessa.

–Suurta osaa raiskauksista ei koskaan ilmoiteta tai panna tuomiolle. On aika vaihtaa fokusta: jos suostumusta ei ole annettu, kyseessä on väkivallanteko ja vastuu siirtyy tekijälle.

Lue lisää aiheesta: Poliisikansanedustaja äimisteli tv:ssä: Miten seksisopimus tehdään?

Ruotsissa hallitus ehdottaa lakia, jonka mukaan seksi on kiellettyä ilman osapuolten nimenomaista suostumusta. Ruotsin hallituksen mukaan suostumuksen merkityksestä keskusteleminen voi ehkäistä raiskauksia, ja muutoksella olisi joissain tapauksissa konkreettinen vaikutus ilmoituksiin tai tuomioihin.

–Yhdysvalloissa sekä Iso-Britanniassa raiskaus on määritelty suostumuksen puutteen kautta jo pitkään. Vaatimus suostumuksen puutteesta on peräisin jo 1970-luvun naisliikkeestä Yhdysvalloista. Raiskauksen tunnusmerkistö on laajentunut vuosien saatossa sukupuoliroolien ja naiskuvan muuttuessa. Lainsäädännön tulee heijastaa nykyistä käsitystä, korostaa puolestaan Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja, rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen tiedotteessa.

Utriainen on aiemminkin kritisoinut nykykäytäntöjä ja poikkeuksellisen alhaisia rangaistuksia, joita seksuaalirikoksista määrätään. Utriaisen mukaan taustalla vaikuttaa 2000-luvun alussa tehty rikoslain uudistus. Utriaisen mielestä raiskauksessa on aina ensisijaisesti kyse itsemääräämisoikeuden rikkomisesta ja oleellinen kriteeri on suostumuksen puute. Lue tarkemmin: Rikollisesta ensikertalainen 3 vuoden välein – Professori myöntää erheen 15 vuoden takaa

Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoi vuonna 2010 antamassaan lausunnossa, että luonnos Euroopan neuvoston yleissopimuksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi edellytti Suomelta rikoslain muuttamista. Suomen vuonna 2015 ratifioiman, Istanbulin sopimuksena tunnetun yleissopimuksen artikla 36 velvoittaa sopimusvaltiot kriminalisoimaan kaikki toiseen henkilöön tahallisesti ilman tämän suostumusta kohdistetut seksuaaliset teot.

Keskusliitto on mukana tukemassa Suostumus 2018 -kansalaisaloitekampanjaa, joka jatkaa #metoo-, #dammenbrister- ja #memyös-kampanjoiden vaatimusten edistämistä vaatimalla raiskauksen määrittelemistä suostumuksen puutteen kautta.