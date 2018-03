Anne Bernerin yhtiömalli kaatui vuosi sitten: Toteutuu nyt osina – eläkeyhtiöiltä kaksi ehtoa

Vuosi sitten liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) ehdotus liikenneverkon yhtiöittämisestä torpattiin tyystin. Pian hankekohtaiset yhtiöt tulevat kuitenkin mahdollisiksi ja avautuvat myös yksityisille sijoittajille.

– Ne mahdollistavat käytännössä sen, että esimerkiksi Turun tunnin junalle voidaan perustaa hankekohtainen yhtiö. Se voi saada pääomaa valtiolta tai muulta taholta ja sillä pääomalla se voi lähteä rakentamaan raiteita. Kiskojen operoinnin, eli junaliikenteen, yhtiö voi kilpailuttaa ja saada valtion budjetista riippumatonta tulovirtaa, sanoo Berner Uudelle Suomelle.

– Suomessakin eläkeyhtiöt ovat kiinnostuneita näistä hankkeista. Pidän heidän osallistumistaan toivottavana, hän jatkaa.

Esitys väylähankekohtaisista yhtiöistä oli osa Bernerin johtaman ja eri puolueiden kansanedustajista koostuvan työryhmän raporttia. Se haki uusia malleja väyläverkon rahoituksen turvaamiseen. Berner korostaa, ettei yhtiömuoto ole mikään itseisarvo, vaan sen täytyy olla väline tuoda järjestelmään lisää rahaa.

– Liikenteestä kerätään tällä hetkellä aika paljon veroja, josta pieni osa palautuu takaisin infrastruktuuriin ja liikenteen palveluiden kehittämiseen, Berner sanoo.

Valtion kassaan auto-, ajoneuvo- sekä diesel- ja bensiiniverot tuovat tänä vuonna arviolta noin 4,6 miljardia euroa. Samaan aikaan liikenneverkkoon ohjataan 2,0 miljardia euroa ja koko liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle yhteensä 3,3 miljardia euroa. Selkosuomeksi yhtälö merkitsee sitä, että liikenteen verotuksella rahoitetaan hyvinvointivaltion palveluita. Samaan aikaan liikenneverkon korjausvelka on kasvanut. Viime vuoden alussa korjausvelkaa oli 2,4 miljardia euroa, joista noin puolet kohdistui tieverkkoon.

Ei ihme, että liikenneverkon kehittämistalkoisiin halutaan mukaan yksityistä rahaa. Matalan riskin ja vakaan tuoton infrahankkeet taas ovat maailmanlaajuisestikin houkuttelevia hankkeita.

– Suomessakin eläkeyhtiöt ovat kiinnostuneita, mutta se edellyttää sellaisia rakenteita, joihin voidaan investoida. Eläkeyhtiöt ovat tehneet kaksi asiaa selväksi: he ovat valmiita investoimaan infraan, mutta he eivät ole valmiita lainoittamaan valtiota. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että he ovat valmiita panostamaan vain omaa pääomaa. En näe, että se voisi olla mahdollista muutoin kuin perustamalla yhtiöitä, sanoo Berner.

Toiseksi tämä ehto tarkoittaa sitä, että tiehankkeita ei vastaavalla mallilla voi syntyä.

– Se edellyttäisi käyttäjämaksuja.

Käyttäjämaksut olivat mukana Bernerin vuosi sitten kaatuneessa ehdotuksessa ja yksi keskeinen syy, miksi hanke tuolloin kaatui. Maksuja vastusti näkyvästi muun muassa Autoliitto. Ministerin tarkoituksena oli siirtyä autoilun verottamisesta kohti käyttömaksua, jossa raha olisi ohjattu valtion budjetin ohi suoraan väyläyhtiölle. Jos hanke Suomessa torpattiin, sitä suorastaan ylistettiin Ruotsissa. Maassa jopa väläyteltiin Bernerin ideoiden varastamista. Samat ideat toistuivat myös EU-komission omassa raportissa.

– Kansainvälisesti meidän ajatuksiamme on pidetty hyvin mielenkiintoisina ja monissa maissa on edetty näihin suuntiin. Suomessa edetään myös, mutta askel kerrallaan. Nyt olemme kuitenkin päässeet ison askeleen eteenpäin. Meille tekee valtavan hyvää se, että meillä on parlamentaarinen yhteisymmärrys tästä vaiheesta.

Turun junan rinnalle on puheissa nostettu esiin myös Helsinki–Tallinna-tunneli. Tunnelista on käynnissä parhaillaan Suomen ja Viron liikenneministeriöiden sekä Helsingin ja Tallinnan kaupunkien neljän hengen selvitystyö. Ministeriön kannalta yksi merkittävimmistä linjauksista kiteytyy mitättömältä vaikuttavaan yksityiskohtaan: onko kyse Suomen kannalta kriittisestä infrasta. Linjaus tarkoittaisi, että valtio olisi vahvasti mukana hankkeessa.

Selvitystyö valmistuu Bernerin mukaan vielä ennen toukokuuta. Suomen ja Viron pääministerit tapaavat Viro100-juhlavuoden merkeissä maanantai 7. toukokuuta.