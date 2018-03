Ministeriön virkamiehen väitöstutkimuksesta kylmää kyytiä valinnanvapaudelle: Heikensi potilaiden palveluita

Kilpailu ja valinnanvapaus ei suinkaan parantanut vaan heikensi Kelan kuntoutuspalveluiden laatua, ilmenee Itä-Suomen yliopiston ajankohtaisesta väitöstutkimuksesta. Väitöksen on tehnyt sote-uudistusta valmistelevan sosiaali- ja terveysministeriön virkamies, erityisasiantuntija Piia Pekola (VTM, TtM).

Pekolan väitös on yliopiston mukaan ensimmäinen suomalainen terveyspalveluiden kilpailua ja laatua tarkasteleva tutkimus. Väitös tarkastelee kilpailun vaikutusta Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluiden laatuun. Kuntoutuspalveluiden asiakkailla on ollut vapaus valita tuottajansa vuodesta 2011 lähtien.

Väitöstutkimuksen mukaan kilpailu laski palveluiden laatua riippumatta siitä, miten palvelusta maksettava hinta määräytyi. Väitöksen oletuksena oli, että tuottajat ryhtyisivät hintakilpailun puuttuessa houkuttelemaan asiakkaita laadulla, mutta näin ei Pekolan mukaan käynyt.

– Kilpailu ei automaattisesti paranna laatua hintasäännellyssä ympäristössä. Myös laadun kannustimien on oltava kunnossa, Pekola sanoo Kelan Sosiaalivakuutus-lehdessä.

Tietoa tarjottujen palveluiden laadusta ja laajuudesta kerättiin Kelan sopimustuottajilta itseltään, väitöksessä kerrotaan.

Väitös antaa olennaista tietoa myös sote-uudistuksen kannalta, sillä Kelan kuntoutuspalveluiden toimintaympäristö muistuttaa sote-uudistuksessa kaavailtua mallia. Siinä perusterveydenhuollon julkisille ja yksityisille palveluntuottajille maksettaisiin samansuuruinen kiinteä korvaus kustakin sote-keskuksen asiakkaaksi listautuneesta potilaasta ja tuottajat kilpailisivat siten asiakkaista laadulla, yliopisto tiivistää tiedotteessaan. Asiakkaat valitsevat itse sote-keskuksensa, kuten Kelan kuntoutuspalvelunsa nykyisin.

Talousteoreettisen kirjallisuuden perusteella kilpailun tulisi lisätä terveyspalveluiden laatua etenkin kiinteähintaisessa järjestelmässä. Pekolan mukaan se, että näin ei käynyt, johtunee tiedon puutteesta. Hän sanoo Sosiaalivakuutus-lehdessä, että asiakkaiden käytössä pitäisi olla enemmän vertailutietoa palvelujen laadusta, jos hänen halutaan tekevän valintoja ja jos tuottajien välille halutaan luoda kilpailua.

– Aikaisemman selvityksen perusteella tiedetään, että kyseessä on hyvin kokenut asiakasjoukko. He arvostavat oikeuttaan valita tuottajansa. Vertailutiedon tarjoaminen tukisi heidän valinnanvapauttaan, Pekola sanoo lehdelle.

Tiedon tarjoamisen kannustimien pitää olla kunnossa, jotta valinnanvapaus toimii. Sosiaalivakuutus-lehden mukaan ”Kela ei tarjonnut tutkituista vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluista juuri mitään tietoa asiakkaille”, joten tuottajilla ei ollut kannustinta tuottaa tietoa.

Väitöksestään oppineena Pekola kannustaakin sote-palveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa vastaavia maakuntia tarjoamaan tietoa palveluista.

– Tiedolla on erittäin suuri merkitys terveyspalveluissa, sillä palveluiden tuottajilla on yleensä enemmän tietoa laadusta kuin asiakkailla. Siksi hyvin toimiva järjestelmä edellyttää riittävästi julkista vertailutietoa palveluista ja tuottajista, Pekola sanoo tutkimustiedotteessaan.

Hän uskoo, että valinnanvapausjärjestelmä saadaan kehitettyä nykyistä parempi. Kela kehittääkin nyt kuntoutuspalveluille rekisteröintimenettelyä ja vertailutietojärjestelmää.

– Uskon, että sote-uudistuksen jälkeen nähdään lisää innovaatioita, jotka leviävät tuottajalta toiselle, hän sanoo Sosiaalivakuutus-lehdelle.

Hallituksen sote-kriitikko Lepomäki: ”Tietojen avaaminen ei pelasta esitettyä ratkaisua”

Yleisesti kilpailua kannattava, mutta hallituksen valinnanvapausmallia kritisoinut kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki pitää selvänä, että pelkkä kilpailu ei automaattisesti paranna laatua hintasäännellyssä ympäristössä.

– Näin se varmasti on, hän sanoo Uudelle Suomelle.

Lepomäen mielestä hänen oma kritiikkinsä on melko yhteneväistä tutkimuksen kanssa.

– Jos maksetaan asiakkaiden rekisteröitymisestä kapitaatiokorvauksen muodossa, silloin palveluntuottajilla on ensisijaisesti kannustin nimenomaan rekisteröidä asiakkaita, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että olisi laadukasta hoitoa, Lepomäki sanoo.

– Jos on ympäristö, jossa hinta on käytännössä asetettu ylhäältä ja se on kiinteä määräajaksi, se ei automaattisesti johda laadun parantumiseen, oli kilpailua tai ei. Tässä on yhtymäkohta, jossa meidän analyysimme kohtaavat hyvinkin vahvasti, hän viittaa väitökseen.

Lepomäen mukaan tutkimus ei kuitenkaan heilauta hänen näkemystään esityksen toimivuudesta mihinkään suuntaan.

– Vaikka tietoa julkaistaan kuinka paljon, siinä [esityksessä] on täysin väärät kannustimet palveluntarjoajille tehdä hyvää hoitotyötä ja toisaalta ohjata järjestelmän tehokkuutta eteenpäin veronmaksajille.

Lepomäki arvioi, että jonotusajat – niiden lyheneminen tai pidentyminen – on yksi kiistaton mittari, jolla ainakin hoitojärjestelmän tehokkuutta voidaan mitata.

– Mitä tulee muihin tietoihin, voidaan totta kai valtuuttaa palveluntuottajia kertomaan niitä auki ja kertomaan tietyt kriteeristöt, mutta se ei ehdotettua ratkaisua pelasta, Lepomäki sanoo.

