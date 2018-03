Nyt leviää Helsingin painava huoli sotesta: ”Leikkausten mittakaava on käsittämätön – Vastaa koko terveysasemaverkoston lakkauttamista”

Sote- ja maakuntauudistus huolestuttaa Helsingissä päättäjiä yli puoluerajojen. Kuusi kaupunginhallituksen jäsentä julkaisi yhteisen kannanoton Helsingin Sanomissa. Heidän mukaansa uudistuksella olisi dramaattiset seuraukset Helsingin kehitykselle.

Aiemmin uudistuksen vastustajana on julkisuudessa esiintynyt lähinnä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.), joka on saanut tuekseen myös Tampereen pormestarin Lauri Lylyn (sd.). Nyt huolensa esittävät yhteisessä kirjoituksessa Helsingin kaupunginvaltuutetut Terhi Koulumies (kok.), Otso Kivekäs (vihr.), Tomi Sevander (sd.), Veronika Honkasalo (vas.), Marcus Rantala (r.) ja Mika Raatikainen (ps.).

Kuusikon mukaan Helsingin kaupunginhallituksessa on yli puoluerajojen herännyt painava huoli hallituksen sote-esityksen seurauksista. He viittaavat Uudenmaan liiton laskelmiin, joiden mukaan pääkaupunkiseudulla syntyisi uudistuksen johdosta heti ensimmäisenä vuonna 200–400 miljoonan euron alijäämä, mikä päättäjien mukaan tarkoittaisi Helsingille sadan miljoonan euron leikkausta. 10 vuoden aikana Uudenmaan rahoitusvaje kasvaisi 1,2 miljardiin euroon.

Tämä rahoituskriisi johtaisi kannanoton mukaan joko valtaviin leikkauksiin peruspalveluista tai uusimaalaisten rajuihin veronkiristyksiin verontasausjärjestelmän takia. Hallituksen esittämä valtionosuuksien laskentakaava on päättäjien mukaan Uudellemaalle poikkeuksellisen epäedullinen, joten maakuntiin upotettava raha kupattaisiin etenkin pääkaupunkiseudun veronmaksajilta.

–Leikkausten mittakaava on käsittämätön. Siihen päästäisiin vuositasolla helsinkiläisten palveluissa esimerkiksi lakkauttamalla kaupungin koko terveysasemaverkosto tai vähentämällä 2 000 työntekijää sote-palveluista. Tällaiset leikkaukset peruspalveluihin eivät ole hyväksyttäviä tai edes harkittavissa hyvinvointivaltiossa, kaupunginvaltuutetut katsovat.

Kuusikon mukaan uudistuksessa suurimpia häviäjiä ovat helsinkiläiset ja isojen kaupunkien asukkaat, kun muuttotappioalueet voittavat.

–Emme voi kannattaa sellaista uudistusta, joka näiden näkökohtien lisäksi ei edes muutenkaan täytä sille asetettuja tavoitteita.

Sote- ja maakuntauudistus on ajautunut vastatuuleen myös eduskunnassa, kun kokoomuksen rivit ovat alkaneet rakoilla käsittelyn alla. Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) on vaatinut uudistuksen kaatamista. Sitä ovat arvostelleet myös hänen puoluetoverinsa Susanna Koski ja Harry Harkimo. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on ilmoittanut, että nimilistoja käydään läpi sen varmistamiseksi, että hallituksen esitys voittaa äänestyksessä, jonka odotetaan olevan kesäkuussa.

Soten valinnanvapausesitys tulee eduskunnan käsittelyyn huomenna torstaina.

