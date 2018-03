Anne Berner: 5G-verkot huutokaupataan pian - operaattoreille jo 1.1.2019

Suomen valtio käynnistää loppuvuonna 2018 uusien 5g-taajuuksien huutokaupan, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk).

–Tavoite on huolehtia siitä, että taajuudet ovat operaattoreilla kaupallisessa käytössä 1.1.2019, Berner sanoo.

Tiedonsiirron on arvioitu olevan 5g-verkossa jopa kymmeniä kertoja nopeampaa kuin nykyisessä 4g-verkossa. Nopeuden lisäksi uusi verkkoteknologia tuo operaattoreille lisää mahdollisuuksia sekä valtaa ohjata ja turvata kaistaa eri palveluille. Verkon viipaloinniksi kutsutun tekniikan avulla voidaan varmistaa kriittisten palveluiden viiveetön toiminta, vaikka ruuhka muutoin kuormittaisi verkkoa.

Yhdysvalloissa verkon viipaloinniksi kutsuttu tekniikka on herättänyt myös keskustelua verkkoneutraliteetista. Eri käyttäjien yhdenveroinen kohtelu on nähty eräänlaisena perusoikeuskysymyksenä. Teknologia avaa kaupallisia mahdollisuuksia ja operaattoreiden keskuudessa on näkemystä, että esimerkiksi enemmän maksaville asiakkaille pitäisi voida turvata vakaampi kaista.

Berner katsoo, että datan vapaa liikkuvuus on iso globaali kysymys. 5g-lupien ehtoja määritellään ministeriössä parhaillaan.

–Oma ajattelutapani on aina tässä työssä ollut, että saadaan mahdollisimman käyttäjälähtöiset ratkaisut. Pyritään siihen, että ne toimivat mahdollisimman paljon markkinoiden kautta ja puututaan sääntelyllä, missä me emme pysty turvaamaan markkinoiden syntymistä, Berner toteaa.

–On kuitenkin katsottava, että meillä on riittävästi kilpailua, joka pitää huolta hinnoista. Sitten myöskin pitää olla innovaatioille riittävästi tilaa niin taajuuspolitiikassa kuin datapolitiikassa. Jos tätä mekanismia ei ole, taustalla pitää olla jonkinlainen kansalaisoikeus nopeisiin viestintäyhteyksiin, Berner sanoo.

Valtakunnallisten 5g-verkkojen rakentaminen on operaattoreille DNA:n radioverkkojen johtaja Jarkko Laarin arvion mukaan ”satojen miljoonien euron” investointi Suomeen. Lupaehtojen lisäksi operaattoreiden investointivalmiuteen vaikuttaa myös uusien taajuusalueiden hinta.

–Meillä ei hallituksessa ole fiskaalista lähestymistä tähän taajuuspolitiikkaan eikä tule nytkään olemaan, Berner vakuuttaa.

