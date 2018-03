Käräjäoikeus keskeytti Väyrysen erottamisen Kansalaispuolueesta – Vastasiipi vaikenee rahasta

Helsingin käräjäoikeus on keskeyttänyt Paavo Väyrysen erottamisen Kansalaispuolueesta. Puolue jakautui viikonloppuna kahtia Väyrysen ja Sami Kilpeläisen johtamiin lohkoihin.

Kilpeläisen johtama siipi erotti Väyrysen vuosikokouksessaan vedoten tilinkäyttöepäselvyyksiin. Sitä ennen oli pidetty Väyrysen siiven kokous. Väyrynen syyttää Kilpeläistä sekä varapuheenjohtaja Piia Kattelusta ja Tuula Komsia vallankaappausyrityksestä puolueessa. Molemmat osapuolet ovat jättäneet tutkintapyynnöt poliisille.

Oikeuden tänäinen päätös liittyy Väyrysen moitekanteeseen, jonka mukaan Kilpeläisen siiven vuosikokous oli yhdistyslain vastainen. Käräjäoikeus on määrännyt, että Kansalaispuolueen lauantain kokousten täytäntöönpano keskeytetään, kunnes käräjäoikeus on käsitellyt Väyrysen moitekanteen. Oikeus on ottanut asiassa huomioon täytäntöönpanon vaiheen, valituksen hyväksymisen todennäköisyyden ja keskeytyksestä tai täytäntöönpanon jatkamisesta osapuolille aiheutuvan mahdollisen haitan.

Väyrynen piti tiedotustilaisuuden maanantaina ja Kansalaispuolue tänään keskiviikkona. Tänäisessä tiedotustilaisuudessa olivat paikalla Kilpeläinen, Kattelu ja Komsi, jotka ovat lisäksi pettyneitä siihen, että Väyrynen on pyrkinyt vaikuttamaan Kansalaispuolueen lisäksi Keskustassa. Piia Kattelus puhui pahasta valuviasta ja huomautti, että puolueessa päätösvaltaa on käyttänyt muutaman kymmenen henkilön pieni joukkio.

Väyrynen kertoi näkemyksensä tilanteesta ja kiisti syytökset rahan väärinkäytöksistä. Lue tarkemmin: Rahoitus hämmensi, näin vastaa Väyrynen: ”Laskuja tuli – jos ei ollut rahaa, oli pakko lainata”

Kilpeläisen siipi ei halunnut omassa tiedotustilaisuudessa avata raha-asioitaan tarkemmin, mutta kiisti jyrkästi, että heillä olisi kontollaan minkäänlaista velkaa. Väyrysen mukaan hänellä on saatavana Kansalaispuolueelta ”mainitsemisen arvoinen summa”, joka olisi pitänyt maksaa hankituista mukeista ja kirjoista Väyrysen Suomen linja -tukiyhdistykselle.

