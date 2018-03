Jan Vapaavuori uhosi – Mauri Pekkarinen oudoksuu: ”Voiko hullumpaa himmeliajattelua olla!”

Yksi hallinto, ei himmeleitä, vastaa keskustan konkaripoliitikko, eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen Helsingin pormestarille Jan Vapaavuorelle (kok.), joka uhosi maakuntauudistuksen kaatuvan.

Vapaavuori on puhunut julkisuudessa voimakkaasti uudistusta vastaan ja alkanut saada näkemyksilleen myös tukea. Jo aiemmin Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) asettui tukemaan Vapaavuorta. Tänään kuusi Helsingin kaupunginhallituksen jäsentä eri puolueista julkaisi uudistusta kritisoivan kannanoton ja puhui painavasta huolesta. Lue lisää: Nyt leviää Helsingin painava huoli sotesta: ”Leikkausten mittakaava on käsittämätön – Vastaa koko terveysasemaverkoston lakkauttamista”

Vapaavuoren mukaan uudistus kaatuu vielä kevään aikana. Lue tarkemmin: Vapaavuori avautuu taas hallituksen aikeista: ”Pettääkö puolueensa vai kotikaupunkinsa?”

Uudistus on joutunut vastatuuleen myös eduskunnassa, kun kokoomuksen rivit ovat alkaneet rakoilla käsittelyn alla. Soten valinnanvapausesitys tulee eduskunnan käsittelyyn huomenna torstaina.

–Maakunta- ja sote-uudistuksesta voidaan olla monta mieltä. Kaikkine riskeineen ja valmistelun mittavine puutteineenkin, uudistus nyt linjatulta pohjalta on välttämätön ja parempi vaihtoehto, kuin sen tekemättä jättäminen, Pekkarinen sanoo tänään lähettämässään tiedotteessa ja nälvii oman profiilin nostajista.

–Vakavampaa on kuitenkin se, mistä Helsingin pormestari Vapaavuori eilen kirjoitti blogissaan, mihin vaivihkaa myös eräät muut kokoomus- ja sdp-taustaiset kaupunginjohtajat yhtyvät ja mille vihreissä on vahva kannatus. Heille maakuntauudistus on liki kirosana. Heidän mielestään sote-uudistus voisi toteutua, muttei maakuntauudistus.

Kriitikot ovat arvostelleet maakuntauudistusta uudesta byrokratian tasosta, mutta Pekkarisen mukaan juuri Vapaavuoren tapaan ajattelevat syyllistyvät himmeleiden rakentamiseen. Jo aiemmin Pekkarinen ihmetteli Twitterissä Vapaavuoren ajatusta siitä, että sote tarvitaan, mutta maakuntauudistusta ei.

– Siis esimerkiksi pirkanmaalaiset valitsisivat maakunnan sotehallinnon. Maakunnan liiton, valtion aluehallinnon ja kuntayhtymien tehtävät jäisivät eri päättäjille. Voiko hullumpaa himmeliajattelua olla!

Pekkarinen ihmettelee, että kriitikot haluaisivat valita maakuntavaltuuston, joka päättäisi kaikesta soten järjestämiseen liittyvistä asioista, mutta kaikki muu alueen julkinen hallinto pitäisi ”ilmeisesti jättää nykyiselleen”.

–Eli suorilla vaaleilla valittujen sote-päättäjien rinnalla monia muita päättäjiä. Kunnallisvaalien pohjalta valitaan maakuntien liittojen päättäjät, joiden tehtäviin kuuluu muun muassa maakunnan aluekehitys, kaavoitus, EU:n aluepolitiikka ja yleinen edunvalvonta.

Pekkarinen tulkitsee, että maakuntauudistuksen vastustajien mukaan kokonaan maakunnan päättäjien ulottumattomiin jäisivät myös maakunnassa olevat lukuisat valtionhallinnon tehtävät, joita hallinnoidaan nykyisin ainakin kuudesta ministeriöstä. Näitä ELY-keskuksissa hoidettavia tehtäviä ovat muun muassa maakunnan ympäristö-, liikenne-, elinkeino- ja työvoima-asiat.

–Siis samassa maakunnassa olisi Vapaavuoren ja kumppaneiden mukaan sikin sokin erilaisia päätöksentekijöitä ja moninkertaista hallintoa. Mikseivät nuo sotea varten suorilla vaaleilla valitut päättäjät voisi vastata kaikesta sellaisesta koko maakuntaa koskevasta, mikä ei kuulu kunnille? Sitähän maakunta- ja sote-uudistus tarkoittaa.

Pekkarisen mukaan Portugalia ja Baltian maita lukuun ottamatta valtion ja kuntien välissä on hallintoa jokaisessa Euroopan maassa. Pekkarisen mielestä vapaavuorelaisten kriitikoiden ajattelussa maakunnan kaikkia alueita edustavan maakunnallisen hallinnon korvaisi maakunnan keskuskaupunki.

–Sen päättäjien pitäisi voida päättää, ei vain omista asioistaan, vaan myös monista ympäröivän maakuntansa asioista. Tuollainen ei ole kansanvaltaa. Sellaiselle on sanottava ei! Maakuntiin tarvitaan yksi hallinto, ei himmeleitä.

Eduskunnassa kokoomuksen rivit rakoilevat. Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) on vaatinut sote- ja maakuntauudistuksen kaatamista. Sitä ovat arvostelleet myös hänen puoluetoverinsa Susanna Koski ja Harry Harkimo. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on ilmoittanut, että nimilistoja käydään läpi sen varmistamiseksi, että hallituksen esitys voittaa äänestyksessä, jonka odotetaan olevan kesäkuussa.