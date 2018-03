Suomalaissaari herättää huomiota USA:ssakin – ”Rikas valkoinen nainen loi paikan kaltaisilleen”

Amerikkalaiskanava CNN kertoo matkailusivuillaan tammisaarelaisesta saaresta, jonka yhdysvaltalaisyrittäjä Kristina Roth on ostanut liikeyrityksensä käyttöön.

Rothin idea on SuperShe-saari, vain naisille avoin luksuslomakohde. Saarelle on jo rakennettu neljä mökkiä ja se aloittaa toimintansa kesällä, muun muassa Yle on kertonut aiemmin. Alkuun kohde majoittaa kymmenen henkeä, CNN kertoo.

Rothin mukaan tarkoituksena on tarjota naisille lomapaikka kaukana yhteiskunnan paineista ja ympäröidä heidät vain naisenergialla. Hänen mukaansa saari on ”seksuaalijännitteistä vapaa alue”.

– Olemme viiden ympärillämme olevan ihmisen keskiarvo, Roth sanoo CNN:lle.

– Filosofiani on, että jos ympäröit itsesi uskomattomilla naisilla, olet sen ryhmän keskiarvo.

Roth aikoo valikoida vieraat itse, ja heillä tulla olla ”mieletön persoonallisuus”. Tämä on herättänyt elitismiin kytkeytyvää kritiikkiä, joka on esillä myös CNN:n jutussa.

– Tämä on paikka, jonka on luonut rikas valkoinen nainen kaltaisilleen naisille, kritisoi CNN:n kuulema Ruth Pearson, jonka mukaan miesten läsnäolon kieltäminen ei tee saaresta feminististä.

Hänen mukaansa saarella lomailemisen hinta ja asiakkaiden valikointi tulee sulkemaan ulkopuolelle halukkaat ”värilliset sekä vammaiset ihmiset ja trans-naiset”. Ylen mukaan viikon loma saarella maksaa noin 3500 euroa.

Roth vastaa kritiikkiin kertomalla toivottavansa tervetulleeksi myös seksuaalivähemmistöjä edustavat naiset.

Aiemmin yhdysvaltalaislehdistä muun muassa New York Post on kertonut Rothin saarihankkeesta.