Suomen kehittämä uusi ”miinakauhu” kiinnostaa ulkomailla – Jussi Niinistöltä udeltu ”sotakentän jumalasta”

Jalkaväkimiinat korvaavat tasavallan presidentti Sauli Niinistön ”hyppykavereiksi” kutsumat panokset herättävät kansainvälistä kiinnostusta, kertoo puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.). Puolustuvoimille niitä voisi siirtyä piakkoinkin, vihjaa Niinistö Politiikan Toimittajat ry:n aamiaistilaisuudessa.

–Tätä tosiaan nyt testataan ja toivottavasti tämän vuoden aikana päästään jotakin siitä tiedottamaan. Sotatarvikkeeksi on pitkä matka. Siinä tehdään monenlaista testausta ja varmistetaan, että se on myös niiden kansainvälisten sitoumusten mukainen, joihin Suomi on sitoutunut. Tässä nyt on kyse lähinnä Ottawan sopimuksesta.

Ottawan sopimus eli muun muassa jalkaväkimiinat kieltävä miinakieltosopimus on myös se syy, miksi Suomi etsii jalkaväkimiinoille korvaajaa. Hallitusohjelmaankin kirjattiin, että Suomi etsii kotimaisen puolustusteollisuuden innovaatioilla jalkaväkimiinojen korvaajaa.

–Jos sitä [uutta ”hyppykaveria”] jotenkin kuvaisi, niin se on kauko-ohjattava hyppypanos. Kyse on etälaukaistavasta räjähteestä, joka ponkaisee ilmaan ja ampuu alaspäin teräs- tai volframikuulaa. Se saa sillä melkoisen aluevaikutuksen ja myös kaivatun pelotevaikutuksen – niin sanotun miinakauhun, Niinistö kuvailee.

–Toisin kuin perinteiset miinat, jotka vaikuttavat alhaalta ylöspäin tai sivulta, niin tässä vaikute on ylhäältä alaspäin, jolloin siltä on vaikeampi suojautua.

Suomessa kehiteltävässä hyppypanoksessa on kyse uudenlaisesta miinoitteesta. Niinistö kertaa, että vaikka erilaisia hyppymiinoja on maailmalla käytetty pitkäänkin, niiden laukaisu on perustunut paineanturiin tai ansalankaan. Siksi ne Ottawan sopimuksessa kielletään.

–Tässä on kyse etähallittavasta panoksesta, Niinistö täsmentää.

–Ihmisen pitää päättää, milloin se laukaistaan.

Uudenlaiset panokset ovat herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta.

–Kyllä tästä on kantautunut tietoa jo ulkomaille. siitä on minulta epävirallisesti erilaisissa puolustusministerikokouksissa kysytty, että mikäs tämä uusi ”sotakentän jumala” oikein on. Olen yrittänyt vähän tyynnytellä. Jos tämä toteutuu, se on ihan hyvä lisä meidän puolustukseen, mutta ei sille liikaa pidä painoarvoa antaa.

Niinistö on haluton arvioimaan, voisiko uudet panokset virittää myös ansalangalla. Teknisesti kaikki on varmasti mahdollista, hän tyytyy toteamaan. Tasavallan presidentti Niinistö totesi vaalikeskusteluissa Ottawan sopimuksesta, että sodan syttyessä sekään kansainvälinen sopimus ei siinä tilanteessa enää päde.

–Ilolla tervehdin tasavallan presidentin, puolustusvoimien ylipäällikön linjausta noissa vaalikeskusteluissa. Siinä vaiheessa Suomikin harkitsee varmaan jalkaväkimiinoihin paluuta, kun muutkaan maat eivät enää noudata sopimuksia. Mutta Suomi varmasti noudattaa sopimuksia tunnollisesti, Niinistö sanoo.

Ennätysmäärä naisia hakeutunut asepalvelukseen – kaikille ei riitä punkkaa?

Naisten vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen on hakeutunut ennätysmäärä naisia, kertoo puolustusministeri Niinistö. Hänen mukaansa hakijoita on ollut yli 1 400.

–Lähellä puoltatoista tuhatta, kun aiempi ennätys oli reilu tuhat. Kun vuodesta 1995 saakka naiset ovat voineet astua varusmiespalvelukseen, pitkällä aikavälillä hakijoita on ollut vuosittain 500–700 hakijaa. En osaa sanoa, mistä se johtuu.

Niinistö ei vielä osannut kertoa, kuinka moni naishakijoista on palveluskelpoinen. Suomessa linjana on ollut, että kaikki varusmiespalvelukseen kelpoiset ja halukkaat naiset pääsevät palveluksen suorittamaan.

Nyt hakijaryntäys voi kuitenkin tarkoittaa Niinistön mukaan sitä, että kaikki eivät pääse ainakaan heti palvelustaan suorittamaan.

–Meillähän tuossa viime vaalikaudella leikattiin varuskuntia reilusti alas. Meillä ei ole petipaikkoja välttämättä tarpeeksi ihan tällaiseen vyöryyn. Tässä voi olla syytä jaksottaa palvelukseen astumista.

Puolustusministeri myöntää, että jaksottaminen voi joidenkin kohdalla vähentää intoa suorittaa asepalvelusta. Hän kuitenkin pitää kiinni vanhasta linjasta, että kaikki pääsevät suorittamaan palvelusta.

–Jos on halukas palvelemaan isänmaataan, tarjous on otettava vastaan.

Niinistö ei innostu ajatuksesta, että palvelukseen astuvia naisia koottaisiin omiksi yksiköikseen tai joukkoyksiköiksi, kuten komppaniaksi tai pataljoonaksi.

–Jotenkin tulee mieleen sadan vuoden takainen tilanne, kun kapinallisilla oli naiskomppanioita. Kyllä se on parempi näin, että yhdessä mennään. Ehkä me emme mitään naiskaarteja perusta.

Nykyistä asevelvollisuutta ei ole Niinistön mukaan syytä ulottaa koskemaan myös naisia.