Nyt tuli hallituksen luku: Jopa 25 000 sote-työntekijää siirtyy yksityisille – Li Andersson tyrmistyi

Tuhannet tällä hetkellä kunnilla työskentelevät terveysalan työntekijät tulevat siirtymään yksityisten työnantajien palvelukseen sote-uudistuksen vaikutuksesta.

Hallitus antoi valinnanvapausesitystä julkistaessaan uuden arvion sote-uudistustuksen henkilöstövaikutuksista. Arvion mukaan noin 6000–25 000 työntekijää siirtyy perustettavista maakunnista ja niiden sote-keskuksista yksityisten terveysyritysten palvelukseen. Maakunnat ottavat sote-palvelut järjestettävikseen kunnilta.

Kunnilla ja kuntayhtymillä on nykyisin noin 420 000 työntekijää, joista 215 000 siirtyy aluksi maakuntiin. Sote-henkilöstöä näistä on noin 200 000. Heistä kuitenkin mainitut 6000–25 000 siirtyvät valinnanvapauden vaikutuksesta eteenpäin yksityisille, jotka ottavat palveluita hoitaakseen. Edessä on siis huomattavia yt-neuvotteluita sekä irtisanomisia, kuten aiemminkin on arvioitu.

Lisäksi erikoissairaanhoidon ja myös sosiaalialan palveluiden parissa työskentelevää henkilöstöä voi siirtyä sellaisille palveluntuottajille, jotka tuottavat valinnanvapauden asiakasseteleillä ostettavia palveluita.

Andersson: Jäätävät terveiset naistenpäivänä

Oppositiopuolue Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson katsoo, että hallitus lähettää naistenpäivänä jäätävät terveiset sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Anderssonin mukaan hallituksen malli ”tuottaa suurta epävarmuutta henkilökunnalle, jota uhkaavat massiiviset irtisanomiset ja työolojen heikentyminen”.

– Hallitus lähettää tällä lakiesityksellä jäätävät naistenpäivän terveiset laitoshuoltajille, ruokapalvelutyöntekijöille, lähihoitajille, sairaanhoitajille ja sosiaalityön ammattilaisille. Tämä esitys ei kunnioita näiden ammattilaisten tärkeää työtä, Andersson toteaa tiedotteessaan.

