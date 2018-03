Sallitaanko eutanasia Suomessakin? – Kysely paljastaa eduskunnan epäröinnin

Ainakin kuusi kansanedustajaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kaikkiaan 17 jäsenestä vastustaa eutanasian sallimista. Valiokunta käsittelee parhaillaan aiheesta tehtyä kansalaisaloitetta. Asiantuntijakuulemiset päättyivät tiistaina ja tänään perjantaina aiheesta käydään valiokunnassa valmisteleva keskustelu.

Useampi kansanedustaja vihjaa, että valiokunta voi päätyä esittämään, että eutanasiasta tehtäisiin laajempi selvitys sosiaali- ja terveysministeriössä. Uuden Suomen kyselyyn vastanneet kansanedustajat kannattavat yksimielisesti saattohoidon ja niin kutsutun palliatiivisen hoidon kehittämistä.

Uusi Suomi tavoitti keskiviikon ja torstaiaamun aikana 11 valiokunnan 17 jäsenestä. Kolme kansanedustajaa ilmoitti kannattavansa eutanasiaa, kuusi vastusti ja kaksi ei halunnut kertoa kantaansa.

–Kannatan eutanasiaa periaatteessa, mutta se ei vielä tarkoita, että kansalaisaloite välttämättä nyt etenisi käytännössä. Asia on sen verran iso ja vaikea. [...] Itse toivon, että eutanasialainsäädännön suhteen päästäisiin nyt edes jollakin tavalla eteenpäin. Läpi se tuskin menee sellaisenaan, toteaa aloitetta kannattava Vesa-Matti Saarakkala (ps.).

Kristiina Salonen (sd.) ei sano suoraan kannattavansa aloitetta, mutta toteaa, että “meillä voi olla joitakin harvinaisia tilanteita, joissa eutanasiaa tarvitaan”. Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto täsmentää kannattavansa eutanasiaa vain tilanteissa, joissa aloitteessa mainitut kaikki 12 ehtoa täyttyvät samaan aikaan.

Näitä aloitteessa listattuja ehtoja ovat muun muassa, että päätöstä eutanasiasta ei voisi tehdä kenenkään puolesta, eutanasiapyynnöstä on keskusteltu lääkärin kanssa useampi kerta, ja että potilas sairastaa parantumatonta tautia ja kärsii sietämättömistä kivuista tai psyykkisistä oireista, joita ei voida olennaisesti lievittää.

Eutanasiaa vastustavat varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) sekä valiokunnan jäsenet Niilo Keränen (kesk.), Jaana Laitinen-Pesola (kok.), Sari Raassina (kok.), Veronica Rehn-Kivi (r.) ja Martti Talja (kesk.). Kantaansa eivät kertoneet puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ja Sari Sarkomaa (kok.) vedoten siihen, että käsittely on kesken, eikä se ole julkista.

Useampi kansanedustaja korostaa, että asiantuntijakuulemisissa on noussut esiin uusia näkökohtia. Rehn-Kivi kertoo avoimesti keskustelun muuttaneensa hänen kantaansa kriittisemmäksi aloitetta kohtaan, ja että hän kallistuu nyt vastustamaan sitä.

Pekka Puska (kesk.) tiivistää näkökohdat kysymyksiksi.

–Miten voidaan varmistaa aito oma suostumus? Miksi Hollannissa jatkuvasti tulee lisää eutanasiatapauksia? Mitkä ovat lääkäreiden ja hoitajien velvollisuudet? Kuinka paljon hyvä saattohoito voi korvata tarvetta?

"Miten voidaan varmistaa aito oma suostumus? Miksi Hollannissa jatkuvasti tulee lisää eutanasiatapauksia?"

Osalla kansanedustajista onkin huoli siitä, että ilman saattohoidon ja niin kutsutun palliatiivisen hoidon kehittämistä eutanasian salliminen voi johtaa tarpeettomiin eutanasiakuolemiin.

–Se voisi viedä hyvää tarkoittavan asian aivan päinvastaiseen suuntaan, missä saisimme vain lisää epävarmuutta tilanteisiin, jotka ovat muutenkin haavoittuvia ja hyvin herkkiä, arvioi Heikkinen.

Suomessa saattohoidon ja kivunlievitykseen ja hyvään kuolemaan tähtäävän palliatiivisen hoidon käytännöt ovat olleet kirjavia. Käypä hoito -suosituksiin palliativiinen hoito nousi vasta tämän vuoden helmikuussa. Se alkaa kun ihminen on parantumattomasti sairas. Aiemmin esimerkiksi parantumattomasti sairasta vanhusta on voitu viimeiseen saakka yrittää kuntouttaa, vaikka loppu on ollut väistämätön.

Huoli riittävästä ja koko maanlaajuisesti tavoitettavasta saattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta nousee esiin myös eutanasiaa koskevassa kansalaisaloitteessa:

“Lain säätämisen ohella on tärkeää huolehtia siitä, että kunnat ja/tai sairaanhoitopiirit velvoitetaan järjestämään adekvaattia ja korkeatasoista palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa ja että niitä on saatavilla kattavasti koko Suomessa.”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajat pitävät uusien saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa koskevien velvoitteiden asettamista välttämättömänä. Uuden Suomen tavoittamat kansanedustajat kansanedustajat ovat Kiurua lukuunottamatta hoidon kehittämisen kannalla.

Myös Sarkomaa, joka ei varsinaista eutanasiakysymystä halua kommentoida, pitää asiaa tärkeänä. Hän on tehnyt lakialoitteen oman saattohoitolain säätämisestä. Keskustalla on oma lakialoite terveydenhuoltolain täydentämisestä.

–Saattohoidosta tarvitaan lainsäädäntöä. Nykyinen eriarvoisuus on kestämätöntä, sanoo Sarkomaa.

–Me tarvitsemme ehdottomasti nykyistä parempaa ja tasa-arvoisempaa saattohoitoa, arvioi Salonen.

–Tästä tulisi säätää soten yhteydessä, toteaa Alanko-Kahiluoto.

Heikkinen, joka itsekin on tehnyt vanhustyötä kymmenen vuotta ja sen ohella saattohoitoa, arvioi, että monenkirjavien käytäntöjen takana on puutteellinen koulutus. Saattohoito ja palliatiivinen hoito sisältyvät koulutusohjelmissa vasta erikoistumisopintoihin. Heikkisen mielestä tämä koulutus on saatava hoitajien ja lääkärien perusopintoihin.

Vaikka sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajat ovat hyvin yksimielisiä saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämisen tarpeista, arvioi “epäilevän tuomaan” maineessa oleva Saarakkala, että asiasta ei “linjata varmaankaan kovin paljon” eutanasia-aloitteen käsittelyn ohella.

Kysymys eutanasian sallimisesta on eettisesti hankala ja asiantuntijakuulemisissa esille tulleet seikat ovat mutkistaneet sitä entisestään niin, että usea kansanedustaja pitää parempana, että valiokunta lähettäisi aloitteen sosiaali- ja terveysministeriön valmisteluun. Tämä on myös valiokuntakäsittelyn todennäköinen lopputulos.

–Ministeriön pitäisi tehdä asiantuntijaselvitys monista eutanasiakäsittelyn yhteydessä esille tulleista näkökohdista, keskustan Puska toteaa.

–Asiaa pitäisi selvittää ministeriössä nyt perusteellisesti, arvioi myös SDP:n Salonen.