Lakimies huomasi: 54 000 allekirjoittajan kansalaisaloite meni pieleen – ”Kumottua lakia ei voi muuttaa”

Vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite on mahdoton toteuttaa sellaisenaan, arvioi lakimies ja kokoomuspoliitikko Otto Meri, sillä aloitteessa nimetty laki ei ole enää voimassa. Aloite saattaa silti edetä eduskunnassa, jos eduskunta on halukas muokkaamaan sitä.

Meri, kokoomuksen eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri, kirjoittaa aloitteesta Puheenvuoron blogissaan. Aloite sai äskettäin täyteen eduskuntakäsittelyn edellyttämät 50 000 allekirjoittajaa ja nyt allekirjoittajia on jo yli 54 000. Sen ideana on poistaa vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä ”mielivaltaiseksi” väitetty oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja.

Kansalaisaloitteen mukaan tapaturmavakuutuslaista muutettaisiin tai poistettaisiin kohta, jossa vakuutuslääkärit saavat erioikeuden antaa kannanottonsa korvausasiaan noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisia lääkintölaillisia lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Tällä viitataan lakipykälään, jonka mukaan lääkärin on normaalisti vahvistettava tuomioistuimille ja muille viranomaisille antamansa lääkärinlausunnot sanoilla ”minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan”.

– Ongelmallista kansalaisaloitteessa on, että siinä muutettavaksi ehdotettu laki on kumottu vuonna 2015. Kumoaminen tarkoittaa, ettei kyseinen laki ole enää voimassa olevaa oikeutta. Ja sellaista mikä ei ole olemassa, on mahdotonta muuttaa, Meri huomioi blogissaan.

Vanha tapaturmavakuutuslaki kumottiin vuonna 2015 uudella työtapaturma- ja ammattitautilailla, joka astui voimaan 2016. Meri jatkaa, että uudesta laista löytyy kyllä samansisältöinen säännös lääkäriasiantuntijan osallistumisesta korvausasian käsittelyyn kuin vanhasta tapaturmavakuutuslaista, mutta muotovirhe voi silti lopettaa aloitteen eduskuntakäsittelyn lyhyeen. Kansalaisaloite viittaa säännöksen osalta pykälään 41, minkä alla säännös on vanhassa laissa, kun taas uudessa laissa asiaa koskee pykälä 121.

– Yksi mahdollisuus on, että eduskunta toteaa olevansa kykenemätön asian käsittelyyn. Toinen vaihtoehto on, että se yrittäisi tulkita aloitteen tosiasiallista tarkoitusta, Meri kirjoittaa.

Tällöin eduskunta lähtisi muokkaamaan aloitetta niin, että käsittelyyn otettaisiin nykyisin ajankohtainen laki kansalaisaloitteen tarkoittaman hengen mukaisesti.

Meri huomauttaa Uudelle Suomelle, että kansalaisaloitteen määrittelyn mukaan aloitteet täytyy pukea lakiehdotuksen muotoon perusteluineen. Meri pitää vakuutuslääkärialoitetta muuten harvinaisen hyvin muotoiltuna kansalaisaloitteena, mutta arvioi, että vanhentuneeseen lakiin viittaaminen voi pysäyttää sen etenemisen.

Kansalaisaloitteen vireillepanija Pertti Latvala huomioi aloitetta jälkikäteen perustelleessa kirjoituksessaan, että tapaturmavakuutuslaki on nykyisin korvattu työtapaturma- ja ammattitautilailla. Varsinaisessa aloitteessa kuitenkin viitataan ”uuteen tapaturmavakuutuslakiin”.

Latvala kertoo Uudelle Suomelle havahtuneensa virheelliseen muotoiluun pian aloitteen jättämisen jälkeen. Hänen mukaansa oikeusministeriön viesti on kuitenkin ollut, että muotoseikka ei estäisi kansalaisaloitteen käsittelyä. Oikeusministeriöstä todetaan Uudelle Suomelle, että asian kommentointi kuuluu eduskunnalle.

Kokoomuksen Meri itse uskoo, että vakuutus- ja eläkelaitoksen asiantuntijalääkärit ovat alansa ammattilaisia ”eivätkä tee päätöksiään mielivaltaisesti”.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnössään vuonna 2004 todennut, että eläkelaitoksen palveluksessa oleva lääkäri osallistuu päätöksen valmisteluun yhtenä asiantuntijana juristien, eläkkeenlaskijoiden ja muiden eläkelaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Tämän vuoksi valiokunta ei pitänyt tarkoituksenmukaisena ulottaa velvollisuutta lääkärin vakuutuksen antamiseen koskemaan heitä. Työsuhteessa vakuutus- ja eläkelaitokseen oleva lääkäri ei osallistu korvausasian käsittelyyn hoitavan lääkärin, vaan nimenomaan lääketieteellisen asiantuntijan roolissa, Meri taustoittaa vakuutuslääkärien erivapautta.

– Valiokunta myös totesi, että huolimatta oikeudesta olla noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ää, se ei merkitse, etteikö kannanottoja tule laatia sitä asianmukaisuutta ja huolellisuutta noudattaen, jota lääkärin ammattia harjoitettaessa edellytetään.

Päivitys klo 13.00: Lisätty aloitteen vireillepanijan Pertti Latvalan kommentti, jonka mukaan oikeusministeriön viesti on ollut, että muotoseikka ei estä aloitteen eduskuntakäsittelyä. Lisätty myös oikeusministeriön kommentti.