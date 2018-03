Protesti aktiivimallista saapui eduskuntaan – ”Tulee iskemään meillä kotona ihan varmasti”

Yli 140 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi on luovutettu eduskunnalle. Samaan aikaan kun aloitteen tekijät luovuttivat aloitteen, järjesti aktiivimallia vastustanut Joukkovoima-verkosto mielenosoituksen Eduskuntatalon portailla.

–Minusta siinä vaiheessa kun SAK otti pallon kouraan ja sanoi, että tälle tehdään jotakin, niin se muutti tämän kampanjan monta astetta vakavammaksi. Aktiivimallia vastustava kampanja olisi ollut helppo ohittaa, jos tukea ei olisi ollut, sanoo Joukkovoima-verkoston aktivisti Tiina Sandberg.

Sandberg kertoo itse olevansa töissä, mutta aktiivimalli osuu hänen perheeseensä, sillä hänen miehensä on työtön.

–Sitä kautta tasan tarkkaan, miten vaikeaa on löytää työtä varsinkin kun hänellä on kielitaidossa puutteita. Mikä tahansa puute työttömällä on, se pudottaa hänet rekrytointiharkinnassa sijalle X, kun jokaiseen avoimeen paikkaan hakee aina sata tai pari sataa tyyppiä, Sandberg kertoo.

–Aktiivimalli tulee koskemaan meitä ihan varmasti. Esimerkiksi Uudenmaan TE-keskus ei ole millään tavalla ilmaissut, että heillä olisi mahdollisuuksia saada tilaa millekään kurssille, hän jatkaa.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rinne on luvannut, että hänen puolueensa kumoaa aktiviimallin etuusleikkurin, mikäli SDP nousee ensi vaalikaudella valtaan.

Kävisikö teille, että vain leikkuri kumotaan?

–Rinne sanoo noin, koska SAK on tehnyt oman mallin, joka lähtee siitä ajatuksesta, että työttömiä pitää patistaa töihin. Meidän [Joukkovoima-verkoston] kanta on enemmänkin, että patistaminen ei ole oikea toimenpide tilanteessa, jossa työpaikkoja ei ole riittävästi. Kunnissa olisi nyt tekemätöntä työtä ihan joka alalla, mikäli hallitus vain päättäisi antaa siihen vähän varoja. Työllistäminen esimerkiksi palkkatuella olisi täysin mahdollista, Sandberg vastaa.