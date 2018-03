Patriaan vaaditaan ulkopuolista selvitystä Ugandan takia – Juha Sipilän reaktio hämmästyttää

Vasemmistoliiton kansanedustajat vaativat ulkopuolista selvitystä valtionyhtiö Patriaan, jonka ympärillä on kuohunut Ugandassa kuolleen liikemiehen tapauksen vuoksi.

Kansanedustaja Silvia Modig (vas.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Ugandassa kuolleen liikemiehen toimintaan liittyvistä kytköksistä ja kansalaisten luottamuksesta Patriaan. Kysymyksen allekirjoittaneet vasemmistoliiton kansanedustajat vaativat ulkopuolista selvitystä Ugandan tapahtumista.

Suomen valtion enemmistöomistama puolustustarvike- ja aseyhtiö Patria liittyy erikoiseen tapahtumaketjuun, joka johti suomalaisen liikemiehen kuolemaan Ugandassa. Kuolleella liikemiehellä oli lupa jakaa Patrian esitteitä Ugandassa, minne joutui myös toisen aseyhtiön Nammon esitteitä.

Vasemmistoliiton kansanedustajat vaativat hallitusta varmistamaan, ettei tällaisia yksittäisiä lupakirjeitä enää jatkossa anneta Patrian nimissä.

– Miten kansalaiset voivat luottaa, ettei tällaista toimintakulttuuria ole Patriassa laajemmin? Hallituksella on työtä kansalaisten luottamuksen palauttamisessa Patrian toimintaan. Muutama irtisanoutuminen ei vielä syntynyttä epäluottamusta ratkaise. Hallituksen on vaadittava laajaa ja yksityiskohtaista ulkopuolista selvitystä Ugandan tapahtumista, ja tämän selvityksen on oltava kansalaisten luettavissa, Modig vaatii tiedotteessa.

Patria on aiemmin antanut tapauksesta omia selvityksiään, ensin lyhyen selvityksen ja sen jälkeen perusteellisemman selvityksen valtion omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille Mika Lintilälle (kesk.). Lintilä pyysi selvitystä ja sen jälkeen perusteellisempaa selvitystä, jonka Patria antoi ja piti tiedotustilaisuuden aiheesta 21. helmikuuta. Lue tarkemmin: Patria julkisti yhteydenpitonsa liikemiehen kanssa – toisenkin aseyhtiön esitteitä ”joutui Ugandaan”

Tämän jälkeen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi, että asia on loppuun käsitelty.

Vasemmistoliitto ei kuitenkaan ole tyytyväinen, vaan vaatii vielä ulkopuolista selvitystä. Modig hämmästelee Lintilän ja Sipilän reaktioita.

– Vaikuttaa siltä, että Patrian tuotteiden esittelylupaa hyödyntämällä on yritetty päästä joihinkin neuvottelupöytiin. Patria ja valtiojohto ovat selittäneet tilanteen olleen yksittäistapaus. Patria on tehnyt asiasta selvityksen ja kolme työntekijää on jättänyt yhtiön. Lintilä ja Sipilä ovat olleet tyytyväisiä tähän ja todenneet asian olevan loppuun käsitelty, Modig summaa.

Valtioneuvosto myöntää asevientilupia tiukoin kriteerein. Uganda-tapauksen yhteydessä on todettu, että vientilupaa ei olisi ollut mahdollista saada Ugandan olosuhteiden vuoksi. Modig muistuttaa Patriaan valtionyhtiönä kohdistuvista vastuullisuusvaatimuksista.

– Valtio-omisteisen yrityksen toiminnan tulee olla läpinäkyvää, jotta omistajat, eli jokainen suomalainen, voivat luottaa, että toiminta on asiallista ja vastuullista. Asevienti toimialana asettaa vielä erityisiä vaatimuksia toiminnan vastuullisuudelle ja läpinäkyvyydelle.

