Kova ulostulo alkoholin etämyynnistä: ”Käsittämätöntä, että ministeriö perustaa kerhon, jonka tavoitteena on löytää tapoja jallittaa EU:ta”

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) arvostelee kovin sanoin sosiaali- ja terveysministeriö joulun alla asettamaa työryhmää, jonka tehtävä on selvittää alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin rajoittamista. Työryhmällä on aikaa maaliskuun loppuun asti.

Sarvamaan mukaan Suomi pyrkii rakentamaan EU:n lainsäädännön vastaisia rajoituksia alkoholin etämyynnille.

–On käsittämätöntä, että ministeriö perustaa tällaisen kerhon, jonka tavoitteena on löytää tapoja jallittaa EU:ta. Kyseessä on tietoinen pyrkimys edistää itsevaltaista ja protektionistista alkoholipolitiikkaa. Se sotii EU:n lainsäädäntöä vastaan ja häiritsee sisämarkkinoiden toimintaa, hän kirjoittaa IL-blogissaan.

Rajat ylittävällä etämyynnillä tarkoitetaan ostoksia muista EU-maista Suomeen esimerkiksi verkkokaupan välityksellä. Etämyyjä osallistuu kuljetuksen järjestämiseen ja huolehtii verojen maksamisesta. Alkoholin kohdalla tyypillisiä etäostoksia ovat yksityisten ihmisten tilaamat miedot alkoholijuomat ja viinit.

–Kyseessä ei siis ole pimeä pörssi, vaan veronalainen tapa käydä kauppaa. Suomella ei ole järkevää syytä taistella laillista etämyyntiä vastaan, eikä vastaavia järjestelyjä ole tehty muissakaan jäsenmaissa, Sarvamaa huomauttaa.

Hänen mukaansa etämyyntikielto sotii suoraan EU-lakia vastaan, koska se rajoittaa tavaran vapaata liikkuvuutta.

–Tuonnin kieltäminen toisesta jäsenmaasta on vastoin EU:n lainsäädäntöä, ellei jäsenmaalla ole esittää poikkeuksellista perustelua. Suomella tällaista perustelua ei ole, Sarvamaa sanoo.

–Tässä ei ole mitään epäselvää. Komissio on todennut yksiselitteisesti, että Suomella ei ole esittää mitään niistä perusteista, joilla etämyyntikiellon voisi sallia. Asia tiedetään myös sosiaali- ja terveysministeriössä, hän jatkaa.

Sarvamaa viittaa myös Ruotsiin, jossa kansanterveysviranomainen on linjannut, ettei etämyyntikiellon kohdalla löydy näyttöä positiivisista vaikutuksista, vaan se päinvastoin tuottaisi haasteita rajavalvonnalle ja siirtäisi vastuun verojen maksamisesta kuluttajalle.

Sarvamaa huomauttaa, että Ruotsissa etämyyntikiellon pelättiin myös vahvistavan alkoholin myynnissä vallitsevaa kansallista monopolia.

–Vapaan kilpailun puuttuminen johtaa muun muassa hintojen nousuun. Suomessa Alkon monopolin vahvistumista ei nähdä riskinä – se tuntuu ennemminkin olevan hallituksen tavoite.Meillä ollaan muutenkin kaukana järkevästä päätöksenteosta. Suunta tuntuu olevan yhä kauemmas sekä EU-laista että kuluttajan edusta, hän kommentoi.

Sarvamaa kertoo jättäneensä komissiolle useamman selvityspyynnön Suomen hallituksen toimista, joilla se yrittää rajoittaa kaupankäyntiä EU:n sisällä.

Viimeisimmässä, joulukuussa jättämässään selvityspyynnössä Sarvamaa kysyi, kuinka komissio aikoo puuttua Suomen hallituksen pyrkimykseen rajoittaa etämyyntiä. Komission vastausta ei ole vielä kuulunut.

–Hallituksemme taistelua oman uppiniskaisen ja holhoavan alkoholipolitiikkansa puolesta on nolo seurata. Yritys kiertää EU-lakia ei tule viemään pitkälle, vastassa on auttamatta umpikuja, Sarvamaa toteaa.

Perustuslakivaliokunta on linjannut, että etämyynti on tällä hetkellä sallittua. Valiokunnan marraskuussa antaman lausunnon mukaan ”perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotetun 32 ja 90 §:n sekä rikoslain 50 a luvun 1 §:n muodostama kokonaisuus ei kiellä perustuslain 8 §:n edellyttämällä tavalla perusteluissa esitetyn mukaisesti etämyyntiä yksityiseen käyttöön. Rangaistavuus on rikoslaissa kytketty alkoholin lainvastaiseen maahantuontiin, ei sitä vastoin ’etämyyntiin’”.

Perustuslakivaliokunta katsoi myös, että ”etämyynnin kieltoon liittyy merkittäviä EU-oikeudellisia kysymyksiä, joiden arviointi ei sinänsä kuulu perustuslakivaliokunnan valtiosääntöisiin tehtäviin”.

Euroopan komissio katsoi viime vuonna alkoholin etämyyntikiellon loukkaavan EU:n sisämarkkinasääntöjä.

Etämyynnin osuus Suomessa myytävästä alkoholista on tällä hetkellä noin puoli prosenttia. Ruotsissa etämyynti on ollut sallittua 10 vuotta, ja sen osuus alkoholin kokonaismyynnistä on noin prosentin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vedonnut niin sanottuun Visnapuu-tapaukseen. Siinä Helsingin hovioikeus pyysi EU:n tuomioistuinta antamaan ennakkoratkaisun tilanteessa, jossa virolainen myyjä myi alkoholia Suomeen ja järjesti juomille kuljetuksen suoraan asiakkaille.

EU-tuomioistuimen ratkaisun mukaan etämyyntiä on mahdollista rajoittaa Suomessa. Tuomioistuin toteaa, että suomalainen alkoholin vähittäismyyntijärjestelmä ei saa olla syrjivä, ja että sen on aidosti perustuttava kansanterveyden suojeluun. Tarkemman selvittämisen unionin tuomioistuin jätti kansalliselle tuomioistuimelle. Tämän perusteella Helsingin hovioikeus tuomitsi yrittäjän toiminnastaan rangaistukseen siltä osin kuin kysymys oli Alkon monopolin piiriin kuuluvista juomista.

Tapaus on määrä käsitellä vielä korkeimmassa oikeudessa.

