Sote-asiantuntijoilta painava ulostulo - HS: ”Tarpeettomalla pitkittämisellä arvaamattomat vaikutukset”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marina Erhola, Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo ja Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Katariina Silander ottavat voimakkaasti kantaa sote-uudistuksen puolesta mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Kirjoittajien mukaan viime aikoje sote-kritiikki on ajastaan jäljessä ja toistaa vuosien varrella tutuiksi tulleita uhkakuvia ja osin vääriä näkemyksiä.

–Uudistuksen valmistelu ei mielestämme ole ollut viime aikoina niin huolimatonta kuin julkisuudessa on väitetty. Päinvastoin, valmistelu on ollut 3–4 viime vuoden aikana hyvinkin huolellista. Ja asiantuntijoita on nyt kuultu viime kesän jälkeen. Kuuleminen on myös johtanut lukuisiin parannuksiin laki­paketissa, he kirjoittavat.

Viittaukset sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmän yksimielisen kriittiseen lausuntoon johtavat kirjoittajien mukaan niin ikään harhaan, sillä ryhmä kritisoi viime syksynä lausuntokierroksella ­ollutta esitystä valinnanvapauslaiksi. Hallitus teki esitykseen joulun alla korjauksia, jossa huomioitiin lausuntokierroksella ja asiantuntijaryhmältä saatu kritiikki.

–Hallitus ei enää esitä, että ­valinnanvapaus ja asiakassetelit koskisivat myös erikoissairaanhoitoa. Asiantuntijat näkivät sen johtavan hallitsemattomaan tilanteeseen. Valinnanvapauden piirissä ovat nyt pääosin peruspalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa, kirjoittajat toteavat.

–On ymmärrettävä ja luotettava, että jossain vaiheessa monimutkainen ja laaja lainsäädäntökokonaisuus on riittävän hyvä toimeenpantavaksi. Uudistuksessa on riskinsä, mutta niin on valmistelun pitkittymisessäkin, he jatkavat.

Erhola, Hiilamo ja Silander arvioivat, että haasteena tulee olemaan tilaajan ja tuottajan jäykkä erottaminen maakunnissa sekä sosiaalipalvelujen heikko inte­grointi sote-keskuksiin. Näihin kysymyksiin voidaan heidän mukaansa kuitenkin palata eduskunnassa tai myöhemmin uudistusta tarkistettaessa.

–Sen sijaan uudistuksen tarpeettomalla pitkittämisellä on arvaamattomat vaikutukset. Koskettaahan se koko väestöä ja yli 250 000 ammattilaista. Maakunnat ovat suunnitelmissaan pitkällä ja odottavat henkeään pidätellen poliittisia päätöksiä, jotta pääsisivät vihdoinkin rakentamaan omia palvelujärjestelmiään, kirjoittajat korostavat.

He huomauttavat myös, ettei soten arvostelijoilla ole esittää toimeenpanokelpoista vaihtoehtoa vuosia valmis­tellun lakipaketin tilalle.

–Jos uudistus nyt pysähtyisi, palvelujärjestelmämme ei suinkaan pysyisi muuttumattomana. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat dynaamisessa tilassa ja yksityistyvät nopeasti.Sote-uudistuksen lainsäädännöllä rajattu kehitys on parempi kuin palvelujärjestelmän villi kehitys.

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz vaati lauantaina, että hallituksen esittämää sotea vastustavan opposition tulisi päättää, mitä he uudistukselta haluavat.

–Jos on julkisesti valmis tuomitsemaan koko sote-uudistuksen onnistumisen, on pystyttävä esittämään myös varteenotettava vaihtoehto sille, minkä tuomitsee. Tätä sen enempää SDP, vihreät kuin muutkaan oppositiopuolueet eivät näemmä pysty tekemään. Tosiasia on, että julkisten tuottajien rinnalle tarvitaan lisävoimaa myös yksityisistä ja kolmannen sektorin tuottajista, hän sanoi.

