Paavo Väyryseltä raju ryöpytys: ”Keskustan tilanne on surkea”

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen arvostelee kovin sanoin keskustaa, jonka puheenjohtajaksi hän aikoo pyrkiä ensi kesän puoluekokouksessa Sotkamossa. Väyrysen mukaan puolueen tilanne on murheellinen kansanvallan ja laillisuuden kannalta.

– Keskustan tilanne on surkea. Kansanvaltaan olennaisesti kuuluva avoin keskustelu puolueen tilasta ja tulevaisuudesta pyritään estämään jopa sääntöjen vastaisiin menettelyihin ja laittomuuksiin turvautuen, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Väyrynen on keskustan jäsen ja kunniapuheenjohtaja, mutta myös perustamansa Kansalaispuolueen jäsen. Keskusta on ilmoittanut aikovansa tarkentaa sääntöjään niin, ettei puheenjohtajaehdokas saa olla toisen puolueen jäsen edeltävän vuoden aikana. Väyrysen tie nousisi siis pystyyn, jos sääntömuutos ehditään hyväksyä puoluekokouksessa ennen puheenjohtajavaalia. Puolueen nykyisten sääntöjen mukaan on mahdollista, että puheenjohtajaksi valitaan henkilö, joka on juuri ennen puoluekokousta eronnut toisen puolueen jäsenyydestä

–Keskustan johtoon on noussut ryhmittymä, joka pyrkii estämään jopa keskustelun puolueen linjasta ja tulevaisuudesta. Olen keskustan jäsen. Sääntöjen vastaisesti puolueen nykyjohto pyrkii estämään ehdokkuuteni Sotkamon puoluekokouksen puheenjohtajanvaalissa, Väyrynen kommentoi.

–Puolueen tilaaman asiantuntijalausunnon nojalla puoluehallitus päätti, että en ole vaalikelpoinen. Myöhemmin puolueen johto myönsi, että vaalikelpoisuudesta päättää puoluekokous. Se on joutunut myöntämään senkin, ettei vaalikelpoisuutta voida nykyisten sääntöjen perusteella evätä. Siksi on pantu vireille peräti omituinen ja oikeudellisessa mielessä hyvin arveluttava sääntömuutos, hän jatkaa.

Lue myös: Paavo Väyrynen tarttuisi professorin ehdotukseen: ”Puoluehallituksen päätös on epäviisas”

Kes­kus­tan puo­lu­e­hal­li­tuk­sen ja puo­lu­e­val­tuus­ton jä­sen Ville-Veikko Rantamaula arvosteli hiljattain Suomenmaassa julkaistussa kirjoituksessaan Väyrystä siitä, ettei hän ole osallistunut puoluehallituksen kokouksiin vuoden 2015 jälkeen. Kunniapuheenjohtajana Väyrysellä on läsnäolo-oikeus kokouksissa.

– Hän on siis jät­tä­nyt käy­tän­nös­sä täy­sin huo­mi­oi­mat­ta puo­lu­een hä­nel­le an­ta­man ase­man ja kes­kit­ty­nyt sen si­jaan kri­ti­soi­maan jul­ki­ses­ti puo­lu­een po­li­tiik­kaa, Rantamaula sanoi.

Väyrynen vastaa blogissaan, ettei ole halunnut käyttää läsnäolo-oikeuttaan.

–Euroopan parlamentin jäsenenä minulla on läsnäolo- ja puheoikeus kevään puoluevaltuuston kokouksessa. Siihen aion osallistua. Euroopan parlamentin jäsenillä on ollut oikeus käyttää puheenvuoroja piirikokouksissa. Aion osallistua mahdollisimman moneen. Niissä on mahdollista keskustella asioista, kun mukana ovat puolueen johdon edustajat ja maakunnan kansanedustajat, hän sanoo.

"Oikeudellisessa mielessä tilanne on kaiken tapahtuneen jälkeen hieman epäselvä"

Väyrysen perustama Kansalaispuolue jakautui viime viikonloppuna kahtia Väyrysen ja Sami Kilpeläisen johtamiin lohkoihin. Kilpeläisen johtama siipi ehti jo ilmoittaa, että Väyrynen on erotettu perustamastaan puolueesta, mutta Helsingin käräjäoikeus keskeytti erottamisen keskiviikkona.

– Oikeudellisessa mielessä tilanne on kaiken tapahtuneen jälkeen toistaiseksi hieman epäselvä. Se on kuitenkin varmaa, että puolueen jäsenten vakaan enemmistön tahto lopulta toteutuu, Väyrynen kommentoi sunnuntaina.

Kilpeläisen johtama Kansalaispuolueen siipi julkaisi lauantai-iltana tiedotteen, jossa Väyrysen toimintaa moititaan salamyhkäiseksi. Tiedotteen mukaan hän kertoi Kansalaispuolueelle aikeistaan pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi vain tunti ennen kuin asia julkistettiin tiedotustilaisuudessa.

–Kuka luottaa henkilöön, joka ei pysty kertomaan suunnitelmistaan, koska omien sanojensa mukaan ”pelkäsi puoluejohdon reaktioita”, ja totta vie sai pelätäkin, Kilpeläinen sanoo tiedotteessa.

Kansalaispuolueen puoluehallituksen jäsenten mielestä Väyrysen ei herätä luottamusta. Väyrynen kertoi viime heinäkuussa kansalaispuolueen yleisessä kokouksessa ja tiedotustilaisuudessa, että jollei hän tule valituksi presidentiksi, on hän puolueen pääministeriehdokas.

–Tämä lupaus ei pitänyt. Samoin on käynyt lupauksissa palata eduskuntaan; paluuta on lykätty useaan kertaan jollakin verukkeella, tiedotteessa sanotaan.

Lisää aiheesta:

Käräjäoikeus keskeytti Väyrysen erottamisen Kansalaispuolueesta – Vastasiipi vaikenee rahasta

Paavo Väyrynen astui esiin: ”Outoihin uutisiin on luonnollinen selitys”

Paavo Väyrynenkin otti yhteyden poliisiin – täysi sota Kansalaispuolueessa