Kai Mykkänen: ”Sote täyttää minimiedellytykset – häviämme, jos jumitamme”

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) linjaa, että sote-uudistusta pitää arvioida ennen kaikkea kustannusten hallinnan kannalta.

–Minusta uudistus täyttää minimiedellytykset, joiden avulla päästään eteenpäin purkamaan nykytilan pahenevia ongelmia. Itse näen kohtalonkysymyksinä ennen kaikkea sen, minkälaiset ammattijohtajat maakuntiin saadaan ja toisaalta sen, annetaanko maakuntiin kohdistuvan tiukan budjettirajoitteen toimia, hän kirjoittaa blogissaan Verkkouutisissa.

Hän kommentoi sotea myös Twitter-tilillään erityisesti Uudenmaan kannalta.

–Jos sanoo että kaatukoon sote ja jääköön kuntiin eikä se Uudellamaalla haittaa, on hakoteillä: vaikka nykymallin ongelmat kärjistyvät muualla, ne päätyvät uusmaalaisille veronmaksajille valtionosuuksien & verotasausten kautta. Me häviämme jos jumitamme.

Ministerin mukaan on tärkeää, että malli on tarpeeksi selkeä, että maakuntien sote-puolen ammattijohtajiksi hakeutuu parhaita henkilöitä.

–Jos toteuttajat ovat kolmossarjaa, hyväkin malli kompuroi. Vastuukysymysten kannalta maakuntamalli on huomattavasti selkeämpi ja tarjoaa vahvemman mandaatin johtajillensa kuin tähän asti sommitellut kuntayhtymämallit, hän kommentoi.

Mykkänen varoittaa samalla tilanteesta, jossa eduskunnassa ”hermo pettää” ja maakuntien budjetteja löysätään lakeja muuttamalla.

–Kun sen tekee kerran, saa tehdä pian uudestaan. Toivottavasti eduskunta tiedostaa, että olemme hyväksymässä erittäin kustannustietoista mallia, jonka toteuttaminen tulee vaatimaan ryhtiä ja vastuullisuutta. Itse mallille tämä tiukkuus on kokoomuslaisten arvojen valossa kunniaksi.

Mykkänen myöntää, että helppoa tai täydellistä sote-mallia ei ole Suomessa eikä maailmalla olemassakaan. Vielä vaikeammaksi yhtälö muodostuu hänen mukaansa siksi, että reformin pitää kelvata perustuslain tulkitsijoille ja läpäistä eduskunnan enemmistö.

Sunnuntaina myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marina Erhola, Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo ja Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Katariina Silander ottivat voimakkaasti kantaa sote-uudistuksen puolesta mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa. He sanovat, että sanovat, että sote-uudistuksessa on riskinsä, mutta niin on valmistelun pitkittymisessäkin.

