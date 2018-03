Lakkoaalto uhkaa pankkeja: ”Jos ei ole halua sopien neuvotella, niin sitten on valittava toinen tie”

Rahoitusalalle on sunnuntaina annettu useita lakkovaroituksia.

Ammattiliitto Nousu jätti valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Nordean Suomen toiminnoissa alkaen 3.4.2018 klo 6.00 ja päättyen 6.4.2018 klo 23.59. Ammattiliitto Pro on jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoitukset uusista lakoista ensin Osuuspankkiryhmässä 26.3.-29.3.2018 ja sen jälkeen Säästöpankkiryhmässä ja muualla rahoitusalalla 9.4.-12.4.2018. Lisäksi Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro on ilmoittanut työtaistelusta Danske Bankissa ajalle 9.4.-12.4.2018.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluita on käyty yli viisi kuukautta lokakuun alusta lähtien lukien. Työntekijäliittojen mukaan ratkaisevaa edistymistä neuvotteluissa ei ole edelleenkään tapahtunut.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut tilannetta joulukuusta lähtien. Hän totesi ammattiliitto Pron mukaan neuvottelijoille 5. maaliskuuta, että edellytyksiä riidan ratkaisulle ei vieläkään ole ja ilmoitti jatkavansa sovittelua vasta, jos osapuolet liikahtavat omista tavoitteistaan

–Sopua ratkaisuun on etsitty, mutta jos ei ole halua sopien neuvotella niin sitten on valittava toinen tie. Pro haluaa paikallista sopimista, sen vaatijat puolestaan paikallista sanelua, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kommentoi Twitterissä.

Nousun ja Pron mukaan työehtosopimusneuvottelujen umpikuja johtuu ensisijaisesti työnantajapuolen vaatimuksesta viikonlopputyön avaamiseen.

–Pron jäsenistöstä on merkittävä osa valmis viikonlopputyöhön. Asiakastarpeisiin vastaaminen onnistuu vallan mainiosti paikallisen sopimisen ja vapaaehtoisuuden pohjalta. Lisäksi on tärkeää, että rahoitusalan työehtosopimus tuo vähintään saman suuruiset yleiskorotukset kuin muillakin aloilla. Myös työehtosopimuksen laadulliseen kehittämiseen on suuria tarpeita, mutta valitettavan vähän laatukysymyksissä on edetty, Pron finanssisektorin johtaja Antti Hakala sanoo tiedotteessa.

Palvelualojen työnantajat PALTA on todennut jo aikaisemmin, että viikonlopputyöjärjestelmä ei voi perustua pelkkään vapaaehtoisuuteen.

–Asiakaspalvelun pitää toimia kaikissa olosuhteissa. Uudistuva rahoitusala tarvitsee pysyvän ja helposti käyttöönotettavan työaikajärjestelmän, jonka sisältö ja kustannustaso ovat etukäteen työnantajan tiedossa, toimitusjohtaja Tuomas Aarto linjasi kuukausi sitten.

Pro valmistelee rahoitusalan tueksi muiden sopimusalojensa tukitoimenpiteitä. Monialaliittona Prolla on työehtosopimukset rahoitusalan lisäksi teollisuudessa, palvelualoilla sekä ict- ja viestintäaloilla, yhteensä 60 sopimusta.

–Meneillään olevan liittokierroksen erityispiirre on tupoja ja keskitettyjä ratkaisuja tiukempi Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n sopimuskohtainen kustannusten valvonta. EK:n johdon puheet liittokierroksesta ja paikallisen sopimisen merkityksestä ovat täyttä silmänlumetta, Jorma Malinen toteaa.

Pron mukaan muiden alojen tukitoimenpiteistä ilmoitetaan työmarkkinakäytännön mukaan eli neljä päivää ennen niiden alkamista.

Mahdollinen pankkialan lakko näkyisi käytännössä muun ohella konttoreiden sulkemisena ja asiakaspalvelun heikentymisenä.