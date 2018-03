Timo Soini ennakoi ”rytinää” EU-vaaleihin: ”Suomen puheenjohtajuudesta tulee hikinen urakka”

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ennakoi, että ensi vuoden europarlamenttivaaleissa ”rytisee”.

–Pientä esimakua on saatu kansallisissa vaaleissa ympäri Eurooppaa. Nyt näyttää siltä, että EU- vaaleissa rytisee. Kunnolla, hän kommentoi blogissaan sunnuntaina.

Soini ennakoi, että sosialistiryhmä tulee kärsimään ”karmaisevan” tappion EU-tasolla ja myös perinteinen keskusta-oikeisto häviää.

–Erityistä mielenkiintoa kohdistuu Saksaan, sillä vaalien häviäjät muodostivat suuren koalitionsa, eikä tyytymättömyys purkaudu politiikan sisältönä. On todennäköistä, että EU-vaaleissa nämä kumppanukset saavat aimo tappion. Italia on ihan solmussa ja on vielä ensi keväänäkin. Ranskan Macron on vielä hyvissä asemissa, mutta onko enää ensi keväänä. Brittejä ei enää EU- elimiin valita, hän luettelee.

–Tämän kaiken keskellä Suomi valmistautuu EU – puheenjohtajuutensa. Siitä tulee hikinen urakka, Soini jatkaa.

Europarlamenttivaalit pidetään vuoden 2019 touko-kesäkuussa. Suomi on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja heinä-joulukuussa 2019.

