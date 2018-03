15 prosenttia nuorista jää peruskoulutasolle – Lukiosta ja ammattikoulusta ilmaisia?

Opiskelijajärjestöt riemuitsevat, kun kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta saavutti 50 000 allekirjoitusta. Aloite etenee nyt eduskunnan käsiteltäväksi. Suomessa lukio- ja ammattioppilaitoksessa opetus on maksutonta, mutta opiskeluvälineistään ja oppikirjoistaan opiskelijat ja usein heidän perheensä vastaavat itse.

Suomen lukiolaisten liiton mukaan ylioppilas- ja lukion päättötodistukselle voi kertyä hintaa noin 2 500 euroa. Ammattiin opiskelevien Sakki ry:n mukaan ammatillisen tutkinnon hintalappu vaihtelee opiskeltavan alan ja oppilaitoksen mukaan aina sadoista euroista lähes tuhanteen euroon.

Opetushallituksen selvityksessä ilmeni, että 29 prosentilla lukiolaisista tai heidän perheistään on oman arvionsa mukaan taloudellisia vaikeuksia. Kuudella prosentilla taloudelliset vaikeudet ovat merkittäviä.

–Monille kustannukset ovat syy lukion lopettamiseen, ja tähän useat lukiolaiset haluavat nyt muutosta. Huoli on herännyt etenkin niiden lukiolaisten puolesta, joilla menee heikommin. Rahan puute ei saa katkaista kenenkään koulutuspolkua. Tämä on meille tärkeä asia, toivomme että se on sitä myös kansanedustajille, sanoo lukiolaisten liiton puheenjohtaja Alvar Euro.

–On ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella nuorella on tulevaisuudessa aidosti yhdenvertainen mahdollisuus hankkia toisen asteen tutkinto ja opiskella haluamaansa ammattiin. Odotamme eduskunnalta kansalaisaloitteen perusteellista käsittelyä ja aktiivisia toimenpiteitä aidosti maksuttoman ja tasa-arvoisen toisen asteen puolesta, Sakki ry:n puheenjohtaja Jasmina Khabbal muistuttaa.

Toisen asteen koulutuksen kustannusten on nähty olevan yksi syy sille, miksi 15 prosentilla nuorista opinpolku tyssää peruskouluun. Luku on herättänyt huolta myös työllisyyspolitiikan näkökulmasta. Työllisyysaste pelkän peruskoulun suorittaneiden parissa on SAK:n tutkimuksen mukaan noin 43 prosenttia.

Poliitikot ovat ehdottaneet, että ongelmaan pitäisi puuttua joko muuttamalla toisen asteen koulutus ilmaiseksi tai korottamalla oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Palkansaajien tutkimuslaitos PT:n tutkijat esittivät viime syksynä, että perustulokokeilun tapaan myös maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta järjestettäisiin kokeilu.

LUE MYÖS:

Suomen nuorista 15% jää peruskoulutasolle – Tutkijat ehdottavat nyt isoa koetta